– Trump ser ikke ut til å ha reflektert noe særlig over at landene han støtter har et regime som ligner veldig mye på IS.

Det sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage ved Institutt for Fredsforskning til Aftenposten etter å ha hørt USAs president tale i Saudi-Arabia søndag.

Her kan du lese mer om talen: – Driv dem ut av stedene hvor dere ber, driv dem ut av deres hellige land og ut av verden.

Hun uttrykker bekymring over at den amerikanske presidenten allierer seg med et diktatur, samtidig som han erklærer demokratiske Iran som sin fiende.

Sistnevnte holdt valg i går, da den reformvennlige Hassan Rouhani ble gjenvalgt til å lede landet.

– At Donald Trump ønsker å gjøre Iran til USAs hovedfiende på et tidspunkt hvor de moderate har seiret i et presidentvalg, er ikke bra med tanke på fred i Midtøsten, sier Waage.

– Hva har det å si at han nå erklærer Iran som USAs hovedfiende?

– Det skaper en veldig usikkerhet og en vanskelig situasjon for dem som ønsker en mer moderat politikk. Trump burde sørget for et push for å hjelpe arbeidsledigheten i Iran, og dermed bidratt til mer stabilitet i landet. I stedet stiller han på lag med de ytterliggående kreftene, sier Waage.

– Saudi-Arabia har en ideologi som ligner på IS

Hun mener Trump bidrar til å øke polariseringen i Midtøsten. I motsetning til Obamas historiske tale i Kairo, som skapte begeistring i både den muslimske og vestlige verden, tror Waage det bare er én stat som er fornøyd med Trumps tale.

– Saudi-Arabia er sikkert fornøyd med talene, og ikke minst alle pengene Trump nå har bidratt med i form av våpen og økonomisk støtte.

Waage mener denne talen bidrar til å avsløre Trump og hans rådgiveres manglende Midtøsten-kunnskap.

– Jeg tror ikke Midtøstenkunnskapen til Trump og hans rådgivere er veldig sterk, sier Waage og fortsetter.

– Saudi-Arabia har en ideologi som ligner på IS, og det er ganske fjernt fra det Trump ønsker, sier Waage, og peker på mangelen av gråsoner i Trumps retorikk.

– Enten er du venn eller så er du fiende, og med sånne briller er det vanskelig å se helheten.

USA-forsker: – En god dag på jobben for Trump

USA-forsker og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, mener søndagens tale var en av de beste Donald Trump har holdt.

– Han gjorde alt han er blitt kritisert for ikke å gjøre: Han holdt seg til manus, satte ting inn i det større bildet, og oppførte seg som en voksen.

– Statsmann-aktig?

– Ja, faktisk, sier Leigh Bailey, som tror talen kommer til å «gå hjem» i USA og hos folk som ikke liker Iran. Hun tror i tillegg den vil gi ham løftet han trenger før reisen hans fortsetter til Israel.

– Det var smart av ham å si at de fleste ofrene for ekstremisme er muslimer. Mange hørte nok beskjeden hans om terrorisme, at det ikke bare er å våkne opp om morgenen og si «la oss gjøre noe». Men det han ber lederne som var på møtet om å gjøre, er ikke enkelt, sier professoren og fortsetter.

– Hadde det vært enkelt, hadde de gjort det for lenge siden.

Til tross for Donald Trumps harde ord mot islam tidligere, tror hun ikke han synes det føltes rart å stå i Saudi-Arabia og rekke ut en hånd til en islamske leder.

– Donald Trump gjør det han må. Du sier det du trenger for å lande avtalen (i dette tilfelle en avtale om våpensalg, vår anm.) Det gjorde han, sier Leigh Bailey og oppsummerer talen hans slik.

– Alt i alt var det en god dag på jobben for Trump.

– Har hørt mye av dette før, fra Bush

Statsviter og Midtøsten-forsker ved Lunds universitet, Anders Persson beskriver Trumps tale i Riyadh som veloverveid, balansert og fri for tabber.

– Han unngikk å snakke om radikal islamsk terrorisme og sivilisasjonenes kamp. I stedet brukte han uttrykket islamistisk ekstremisme og terrorisme, sier Persson til NTB.

– Det var også en smart strategi å snakke om terrorisme og Gud i generelle ordelag, i stedet for å koble det til en spesifikk religion og polarisere om islam, sier forskeren.

Men ikke alle kjøper Trumps plutselige kursendring:

– Troverdighetsproblemet er noe som er veldig vanskelig for han å kvitte seg med, fordi du kan ikke gå fra å si at «Jeg tror islam hater oss» til «å, for en fantastisk religion». Men han har gjort nettopp det påpeker gjesteforsker ved Atlantic Council and the Royal United Services Institute in London til Time.

Iyad Baghdadi ved tenketanken Civita sier til det amerikanske tidsskriftet Time at tonen minner mye om det vi har hørt fra Bush tidligere: Med oss eller mot oss.

– Vi har hørt mye av dette før, fra Bush: med oss eller mot oss. Det er ondskapens akse, godt mot ondt, sier han og legger til.

– Det ser ut til at vi går tilbake til en annen syklus, en terrorist versus tyrannens onde syklus, sier Baghdadi til Time.