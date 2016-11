– De sliter.

Slik beskriver Iver Neumann, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), jobben Utenriksdepartementet (UD) nå har med å knytte kontakter med administrasjonen som skal styre USA under den nyvalgte presidenten Donald Trump fra 20. januar neste år.

– Men det er deres forbannede jobb å forholde seg til verden som den er, ikke slik de synes den burde være. Et UD som gjør jobben sin, går ut fra forskjellig utfall ved valg, særlig når det gjelder vår nærmeste allierte. Det må vi gå ut fra at de har gjort nå også, sier Neumann.

Usikkert hvem som vil fylle posisjoner

Likevel er NUPI-forskeren av den klare formening at UD var bedre forberedt på at Hillary Clinton ville bli den neste presidenten i USA.

– Med Clinton hadde de tanker om hvem som ville fylle posisjoner, hvem som blir de viktigste rådgiverne og hvem de burde snakke med, sier han.

Med Trump er det derimot ikke klart hvem som vil bli utnevnt.

– Hvis man ikke vet hvem man skal prate med, kan man heller ikke ha kanaler til dem. Jeg tror norske diplomater løper omkring for å få spillerom i nye miljøer i likhet med alle andre diplomater. Noen av disse miljøene er nok uvante for UD å håndtere, sier Neumann.

– Ikke like forberedt på Trump

Også Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, mener UD har en vanskelig jobb. Årsaken er begrenset kunnskap om hvem som kan være aktuelle kandidater i Trump-administrasjonen.

– Men vi har en profesjonell utenrikstjeneste som gjør jobben de alltid gjør ved administrasjonsskifter. De skaffer nye kontakter, sier han.

Inntil disse posisjonene er bekledd, mener han UD jobber ut fra flere mulige scenarier.

– De må være forberedt på en president som kan gå nye veier. De forbereder seg på ulike versjoner av Trump-politikk, sier han.

Melby mener også at prognosene som kom i valgkampen, har medført at UD ikke har forberedt seg på samme måte på at Trump blir president som de forberedte seg på at Clinton ville bli valgt.

– Jeg tror også det at de så på henne som en norsk ønskepresident, har gjort at de i stor grad har trodd på det alternativet og at de ikke i samme grad har skapt forbindelser til den andre leiren, mener Melby.

Mener det vil gå seg til

Han tror samarbeidet fremover kan bli utfordrende, men at dette kan gå seg til. Neumann mener diplomater er godt trent for å kunne håndtere det som kommer.

Det samme påpeker Nina Græger, seniorforsker ved NUPI. Hun mener forutsetningene for det videre samarbeidet mellom UD og USA avhenger av hvem som vil dekke de sentrale posisjonene og utenrikspolitikken Trump vil føre.

– Vi må uansett forutsette at Norge forholder seg til de til enhver tid sittende diplomater i andre land. De har da også trening og utdannelse til å skulle takle nye samarbeidspartnere, sier Græger.

Trøbbel med Bush-administrasjonen

Siden diplomatiet handler om relasjoner, kan det likevel by på utfordringer hvis det kommer inn motparter med et helt annet verdisyn. Dette skjedde for eksempel da George W. Bush etter hvert satte inn en rekke neokonservative medarbeidere i utenrikspolitikken.

– De hadde et helt annet syn på amerikansk utenrikspolitikk enn sine forgjengere. Mye av Bushs utenrikspolitikk hadde heller ikke Norges støtte, ikke minst gjaldt dette USAs «alenegang» og invasjonen av Irak i 2003. Da Stoltenberg trakk ut ti stabsoffiserer fra Irak i 2005, ble det lagt merke til i Bush-administrasjonen, og flere mente at det førte til at den norske statsministeren aldri ble invitert til Det hvite hus av Bush. Får man utenrikspolitiske saker som går helt på tvers av det norske verdisynet, kan arbeidsvilkårene i departementet bli vanskeligere, sier Græger.

Kritiske uttalelser fra norske ministre

Både utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide uttalte seg kritisk om Trump under valgkampen.

Til NRK har Brende blant annet tatt til motmæle mot utspill Trump har kommet med om NATO, kvinner og minoriteter: At man «nesten ikke tror det man hører» og at utspill «ikke hører hjemme i det 21. århundret.»

I TV-programmet Nytt på nytt sa Søreide at man ikke kunne bli overrasket etter at Trump uttalte at han ikke ville godta valgresultatet om han tapte.

– Når folk reagerer på det her, er det siste i en ganske lang rekke ting han har sagt. Man kan ikke bli overrasket nå, sa hun.

Samtidig la hun ikke skjul på hvem hun mente kom til å vinne.

– Jeg er spent på hvordan han vil håndtere det dagen han taper, sa forsvarsministeren.

– Uttalelsene kan bli krevende

Hverken Melby eller Neumann mener uttalelsene fra de norske toppolitikerne vil få stor betydning.

– Det er selvsagt alltid enklere ikke å si hvor man står, men politikk dreier seg om å vise hvem man er. Det er alltid en avveining, sier Neumann.

Melby påpeker at mange har uttalt seg kritisk til Trump.

– Trump har vært mer på vakt for kritikk enn tradisjonelle politikere, som er mer tykkhudet. Det kan bli krevende en periode, men vil gå til seg igjen, sier han.

Brende: – Må videreutvikle samarbeidet

Aftenposten har tirsdag vært i kontakt med Utenriksdepartementet. De viser til uttalelser Børge Brende kom med til nyhetsbyrået NTB og i Stortingets muntlige spørretime dagen da Trump ble valgt.

Der sa han at han har vært i kontakt med Trumps medarbeidere under sine besøk i USA.

– Vi har god inngang til mange av dem som også jobber opp mot Trump. Men vi må selvsagt videreutvikle det samarbeidet fremover, sa Brende til NTB.

Samtidig la han til at valgutfallet var overraskende sett i lys av meningsmålingene.

– Det viktige nå for Norge er å jobbe bevisst fremover med den nye amerikanske administrasjonen for ikke minst å ivareta våre og Europas interesser, sa Brende i Stortingets muntlige spørretime.