Forskere tror de kan ha funnet restene av tapt superkontinent

En gang for lenge, lenge siden, nærmere bestemt over 200 millioner år siden, var det et superkontinent kalt Gondwanaland.

Fjellmassen på dette kontinentet var over 3.6 milliarder år gammel. For rundt 200 millioner år siden ble det store bevegelser under jordens overflate, og superkontinentet delte seg i det som i dag er Afrika, Sør-Amerika, Antarktis, India og Australia.

Er du en av de heldige som har tatt dine svømmetak på det tropiske øyparadiset Mauritius, har du svømt ved en ganske ny øy. Mauritius er vulkansk og «kun» rundt ni millioner år gammel.

3 milliarder år gamle zirkoner

Det er en av årsakene til at forskerne nå har kommet på sporet etter det tapte Gondwanaland. Under Mauritius’ lavakledde steiner har de nå funnet spor etter kontinentet som ble splittet opp for 200 millioner år siden. Rapporten er publisert i Nature Communications.

Under en studie av brytningsprosessen har forskere funnet steiner som er over 3 milliarder år gamle.

– Jorden består av to deler. Kontinenter som er gamle og hav som er «unge». På kontinentene finner du stein som er over 4 milliarder år gammel, men du finner ikke så gammel stein i havet, da det er her nye stein formes. Mauritius er en vulkanøy, og steinene her er ikke eldre enn 9 millioner år gamle. Men nå har vi altså funnet zirkoner (mineral, red. anm) som er 3 milliarder år gamle, forklarer professor i geologi Lewis Ashwal ved Witwatersrand universitetet i Sør-Afrika i en artikkel publisert på universitetets egen webside.

Studien er utført av professor Lewis Ashwal i samarbeid med Michael Wiedenbeck ved German Research Centre for Geosciences (GFZ) og Trond Torsvik ved Universitetet i Oslo, som for tiden gjesteforsker ved GFZ.

Det er ikke første gang det er funnet spor av zirkoner som er milliarder av år gamle. Den forrige studien mottok en del kritikk da det bare ble funnet små spor, ikke hel stein. Kritikken gikk ut på at mineralene kunne ha blitt fraktet til øya med vinden.

– Det at vi nå har funnet eldgamle zirkoner inne i stein bygger opp under den foregående studien og tilbakeviser kritikken, sier Ashwal som tror det finnes spor av det gamle superkontinentet spredt over hele Det indiske hav.