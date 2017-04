Forsøker å redde småfrosne vinavlinger med parafinlys

Store franske vinområder som Champagne, Bordeaux og Burgund har fått en brutal start på sesongen. Like etter at vinrankene hadde begynte å spire kom nemlig en kuldebølge som viste helt ned til syv minusgrader på gradestokken, skriver The Guardian.

Bøndene frykter nå at avlingene skal gå tapt, og i et forsøk på å redde vinrankene har mange nå satt ut parafinlys og varmeovner. Enkelte har brukt helikoptre for å skape en varm luftstrøm.

Ennio Leanza / AP / NTB scanpix

I Bordeaux-regionen har enkelte bønder opplevd et skadeomfang på mellom 50 og 100 prosent på avlingene sine.

Det kan dermed ligge an til at fransk vinproduksjon slår sin deprimerende rekord fra i fjor. Ifølge The Guardian opplevde landet i 2016, en av de dårligste avlingene på 30 år.

Patrick Seeger / AP / NTB scanpix/AP

I Moldovas hovedstad, Chisinau ble det i forrige uke erklært unntakstilstand da det snødde 57 cm på 27 timer, skriver Al Jazeera.

I Slovenia ble 24 personer skadet i en kjedekollisjon som følge av en snøstorm i den nordøstlige delen av landet, melder AP.

Armin Weigel / AP / NTB scanpix

Også i Norge har det vært dager med kaldt vær i april. Klimaforsker Jostein Mamen opplyser at på Meteorologisk institutt på Blindern er dagene 13. - 27. april i år blant de fem kaldeste som er registrert for tilsvarende periode siden 1937. Årsaken er kalde luftmasser fra nord, som ikke er uvanlig i april. Mamen vil på ingen måte avblåse klimakrisen.

– Vi registrerer at det settes flere varmerekorder enn kulderekorder. Fortsatt vil vi oppleve kalde perioder, men jevnt over er det mindre kaldt enn før.

– Våren i fjor var vel også kald, har kalde vårmåneder noen sammenheng med klimaendringer?

– Våren er den årstiden der temperaturen har steget mest. De fem varmeste vårsesongene har alle inntruffet etter 2002, sier Mamen som forteller at den siste kalde vårsesongen var i 2013.