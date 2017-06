Forsøkte Trump å stanse Russland-etterforskningen? I dag kan James Comey velge å dele hva han vet.

Helt siden James Comey fikk sparken for en måned siden, har ryktene svirret om hva han vet og hvorfor han mistet jobben. Høringen i Senatets etterretningskomité har potensial til å bli det viktigste politiske øyeblikket i USA siden valgdagen 8. november – en hendelse som vil bli direktesendt på alle de store amerikanske TV-kanalene.

Her er en jukselapp å lese før Comey avlegger eden:

1. Hvorfor er høringen så viktig?

En FBI-direktør ansettes for ti år av gangen, og Comey skulle egentlig sitte i stillingen frem til 2023. Det var derfor en overraskelse at Trump valgte å sparke 56-åringen 9. mai.

Amerikanske medier har publisert saker, basert på anonyme kilder med tilgang til Comey, som indikerer at Trump skal ha bedt Comey om å erklære personlig lojalitet til presidenten.

I tillegg skal Trump ha ytret et ønske om at Comey kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine Russland-forbindelser.

Les mer om Flynns korte tid i Det hvite hus: Trump-rådgiveren nektet gang på gang. Så ble han avslørt av telefonavlytting.

Kevin Lamarque / Reuters

Dersom Comey bekrefter disse sakene, vil det – satt i sammenheng med at han fikk sparken av Trump – kunne oppfattes som et forsøk fra presidenten på å forhindre etterforskning og å påvirke rettens gang («obstruction of justice»).

Mistanken om dette ble styrket natt til onsdag i en artikkel i The Washington Post, som skriver at Trump skal ha bedt etterretningssjef Daniel Coats om å legge press på Comey for å få en slutt på Flynn-etterforskningen.

Å bli anklaget for å motarbeide rettsvesenet er svært alvorlig. Det var slike anklager – ikke Watergate-innbruddet – som til slutt førte til at Richard Nixon måtte gå av som president i 1974.

2. Hva kommer Comey til å bli spurt om?

Trump hevdet i oppsigelsesbrevet at Comey hadde sagt til ham tre ganger at han ikke var under etterforskning for å ha samarbeidet med russerne i valgkampen i fjor.

Comey kommer til å bli spurt om dette av senatorene. Ifølge kilder ABC News har snakket med, kommer den tidligere FBI-sjefen til å si at dette ikke stemmer.

3. Han blir vel spurt om mer enn det?

Comey skal ha skrevet detaljerte notater etter møtene med Trump i tiden etter at mangemilliardæren ble innsatt som president 20. januar.

Dette skyldtes delvis at FBI-sjefen var svært ukomfortabel med hva Trump skal ha bedt ham om å gjøre – så ukomfortabel at Comey skal ha bedt justisminister Jeff Sessions om å forhindre at han havnet alene i samme rom som presidenten, ifølge The New York Times.

Ifølge en rekke artikler i amerikanske medier skal Comey ha skrevet i disse notatene at Trump ba ham om å erklære lojalitet og å la Flynn-etterforskningen fare – noe han vil bli bedt om å bekrefte eller avkrefte i høringen.

JUST IN: James Comey will stop short of saying Pres. Trump obstructed justice in Flynn probe, source tells @ABC https://t.co/slH3nniQCg pic.twitter.com/qJlt8pachi — ABC News Politics (@ABCPolitics) June 6, 2017

Ifølge ABC News kommer Comey til å svare på en måte som er «ukomfortabel» for presidenten, men nettstedets kilder hevder at han ikke kommer til å anklage Trump for å motarbeide rettsvesenet.

Trenger du en påminnelse om hva Russland-etterforskningen handler om? Den finner du her:

4. Stemmer det at Trump prøvde å stanse høringen?

Den siste uken har det gått rykter om at Trump ville bruke sin betydelige makt som president til å forhindre at Comey skulle få stille til høringen.

Disse ryktene ble til slutt benektet av pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus på mandag.

Trump ble spurt på tirsdag om hvilket budskap han hadde til Comey før høringen. Svaret? «Jeg ønsker ham lykke til,» sa presidenten:

President Trump responds to question about Comey's upcoming testimony: "I wish him luck" https://t.co/veBrtU6vdu https://t.co/6oDze6xjX4 — CNN (@CNN) June 6, 2017

5. Hva skal Trump gjøre mens Comey snakker?

Presidenten har, ifølge pressetalsmann Sean Spicer, en travel dag på torsdag. Han skal blant annet holde en tale til den religiøse organisasjonen The Faith & Freedom Coalition halvannen time etter at Comey begynner å snakke.

Men Trump kommer garantert til å følge spent med. Ifølge Robert Costa i The Washington Post har presidenten til og med varslet at han kan komme til å kommentere direkte på Twitter dersom det er noe han har sterke meninger om:

I'm told by two WH sources that Pres. Trump does not plan to put down Twitter on Thursday. May live tweet if he feels the need to respond. — Robert Costa (@costareports) June 6, 2017

6. Hva kommer republikanerne i komiteen til å spørre om?

Etterretningskomiteen har medlemmer fra begge partier, men partiene har helt ulike interesser å ta hensyn til i Comey-høringen. Mens demokratene vil fokusere på Russland-etterforskningen og måten Comey mistet jobben på, vil republikanerne trolig bruke mye tid på å spørre om lekkasjer fra FBI og andre statlige etater.

To av de republikanske senatorene, Tom Cotton og Marco Rubio, spiste middag med Trump i Det hvite hus tirsdag kveld.

7. Og etterpå? Hva skjer da?

Avhengig av Comeys svar vil presset mot Trump enten tilta eller avta i styrke.

Etterforskningen i senatets etterretningskomité er bare én av flere granskninger som pågår for å komme til bunns i hva russerne gjorde under valgkampen og om de på noen måte samarbeidet med folk i Trump-kampanjen.

Comeys svar vil ha betydning også for de andre etterforskningene, men trolig ikke for den viktigste, nemlig den som pågår under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Mueller var Comeys forgjenger som FBI-sjef og driver etterforskningen i fullkommen stillhet. Hva enn Comey sier i åpent forum til etterretningskomiteen, vil han trolig allerede ha delt med Mueller og hans etterforskere.

Men Comey-høringen vil gjøre det lettere for offentligheten å få klarhet i noe av forvirringen som har kretset rundt den tidligere FBI-sjefen i måneden etter at han ble sparket av president Trump.