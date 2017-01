Forsøkte å smugle flyktning inn i Spania i koffert

Den 22 år gamle kvinnen ble stoppet ved Marokkos grense til den spanske enklaven Ceuta, helt nord i Afrika, melder CNN.

Da kofferten ble åpnet, fant tollere en 19 år gammel gutt sammenkrøket inni. Han fikk umiddelbar legehjelp, da han led av oksygenmangel. Gutten skal ha vært fra Gabon.

Avslørt forrige uke

Ifølge en talsmann for Guardia Civil – den spanske sivilgarden – ble smuglingsforsøket avslørt fredag forrige uke, melder canadiske The Globe and Mail.

Kvinnen fikk mistanke rettet mot seg da hun forsøkte å komme seg unna en sikkerhetssjekk ved grensen.

To enklaver på grensen

Ceuta er, sammen med Miella, en av to spanske enklaver på det afrikanske fastlandet. De utgjør Europas eneste landgrense med nabokontinentet.