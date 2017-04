Først Istanbul, så St. Petersburg og Stockholm. Hvorfor har terrorister fra gamle sovjetrepublikker brått havnet i søkelyset?

Mens mange av de store terrorangrepene i 2016 ble utført av folk med bakgrunn fra Nord-Afrika eller Midtøsten, har personer fra de gamle sovjetrepublikkene i Sentral-Asia stått bak en rekke profilerte angrep de siste månedene.

Her er fire punkter som forklarer hvorfor denne regionen nå har havnet høyt på terror-radaren:

1. Angrepene de har utført i Europa

– Historisk sett har ikke folk fra disse landene stått bak så mange angrep i Europa, men de siste hendelsene understreker bare hvor multinasjonale disse terrornettverkene er, sier Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han mener enkelte analyser etter angrepene i 2016 var upresise fordi de så på terroren som et problem primært knyttet til fransktalende land.

– Terroristene bruker alle nasjonaliteter de har tilgang til for å ramme de landene de ser på som sine motstandere. Folk som snakker samme språk eller er fra samme region kjemper ofte sammen i egne brigader i Syria og Irak og jobber sammen som en del av et større nettverk, sier Nesser.

Også i Oslo gikk alarmen denne helgen etter at en 17-åring ble stoppet med det politiet beskriver som en «bombelignende gjenstand». Gutten kom fra Russland til Norge i ung alder og skal ha uttrykt sympatier for terrorgruppen IS.

2. Så mange har reist for å krige

Det anslås at mange tusen fremmedkrigere har reist fra de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia for å kjempe i Syria og Irak. 2015-tall fra Soufan Group setter tallet til 2300, mens danske Politiken rapporterer nyere anslag fra Universitetet i Singapore som setter det til 3000.

På toppen av dette kommer fremmedkrigerne som har reist fra Russland. Soufan anslår at det er snakk om 2400 stykker.

Anne Gjertsen

Flere russiske statsborgere sitter nå i ledelsen av IS, og felles for alle disse er at de kommer fra de russiske republikkene i Kaukasus.

Islam Atabijev fra Stavropol nestleder i IS’s militære apparat, ifølge amerikanske myndigheter.

Zaurbek Gutsjajev fra byen Tsjegem i republikken Kabardino-Balkaria er «utenriksminister» i gruppen Det kaukasiske emiratet og har ansvar for å koordinere og lede gruppens mange soldater som kjemper for IS i Syria.

Listen er mye lengre og forandrer seg etter hvert som IS-lederne likvideres en etter en av russiske sikkerhetsmyndigheter.

3. Derfor blir de radikalisert

Fattigdom, fremmedgjøring og undertrykking trekkes frem som årsaker til at disse republikkene og landene produserer fremmedkrigere og terrorister.

Fattigdom: De fleste landene i Sentral-Asia preges av svak økonomi, dårlige jobbmuligheter og at ressursene som finnes, er svært skjevt fordelt.

Tadsjikistan har for eksempel en verdiskaping pr. innbygger på nivå med Jemen, noe som er langt under snittet for verden som helhet og bare en brøkdel av levestandarden i de rike OECD-landene.

Situasjonen er ikke noe særlig bedre i de russiske republikkene i Kaukasus. Aller verst er det i Ingusjetia. Her er verdiskapingen pr. innbygger bare 18 prosent av snittet for Russland som helhet. Det er dermed den aller fattigste regionen i landet. På plassen foran ligger en annen kaukasisk republikk, Tsjetsjenia.

Fremmedgjøring: På grunn av de dårlige forholdene i hjemlandene, reiser mange personer fra Sentral-Asia til Russland for å forsøke å få seg en jobb. Ofte ender de under svært dårlige forhold og blir møtt med diskriminering og dårlig behandling fra russere. For noen blir det starten på en vei mot ekstremisme.

«Mange sentral-asiater blir rekruttert via internett mens de jobber i Russland», skriver Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i en artikkel.

Undertrykking: Instituttet peker også på at myndighetene i land i Sentral-Asia ofte fører en brutal anti-terrorpolitikk som kan misbrukes til å stramme grepet om befolkningen og skyve borgerne inn i hendene på ekstremister. Usbekistan, Turkmenistan og Tadsjikistan er alle på The Economists topp ti liste over verdens mest autoritære regimer.

Også flere av republikkene i Kaukasus styres med jernhånd. Diktatoren Ramzan Kadyrov i Tsjetsjenia er Russlands kanskje viktigste våpen mot radikal islam. Med sine egne, lojale sikkerhetsstyrker har Kadyrov slått kraftig ned på alt som lukter av opposisjon, enten det er mer demokratiske grupper eller ytterliggående islamister. Resultatet har vært at mange av islamistene har rømt til andre land i Midtøsten eller til Europa.

«IS lover nye og fremgangsrike liv, også for dem som ønsker å stifte familier eller de som ønsker å komme seg vekk og starte på nytt. Dette appellerer blant annet til mange i Tsjetsjenia som ønsker å finne alternativer til et svært repressivt regime, og folk overbeviser seg om at IS er et bedre alternativ», skriver organet Landinfo i en rapport fra august 2016.

På tre år er tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam. Alle var medlem av samme kampsportklubb.

4. Derfor skjer det nå

Det er ikke bare store byer i Europa som er blitt rammet av islamistenes terrorangrep. De siste månedene har antallet politiaksjoner og terrorangrep økt betydelig i Kaukasus.

Ifølge FSB er en av årsakene at flere IS-krigere nå vender tilbake til republikkene i fjellområdene sør i Russland.

I både Tsjetsjenia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Ingusjetia og Astrakhan jakter russisk politi på islamister som har kommet hjem, men de lange og uoversiktlige grenseområdene gjør det relativt enkelt for IS-krigere å vende tilbake gjennom fjellområdene via Tyrkia, Aserbajdsjan og Georgia.

IS har også fått opprettet en egen fast propagandakanal for russisktalende. Denne ble lansert sommeren 2015 og er blant annet å finne på Twitter, Facebook og på Russlands egne sosiale nettverk VKontakte.