Først var folk rasende på United, nå gjør de narr av flyselskapet som halte en mann ut av et overbooket fly

Det var mandag at det amerikanske flyselskapet United hadde overbooket et fly, ikke klarte å få mange nok til å gå av og tilkalte politi som halte en 69 år gammel lege av flyet. Filmen av det brutale opptrinnet gikk verden rundt.

PR-problemene fortsetter

Mandag ettermiddag var saken den mest omtalte på Twitter i USA, skrev Aftenposten. Selskapets toppsjef Oscar Munoz har sagt at hendelsen er «oppskakende for alle i United». Han beklaget at de måtte «replassere disse kundene» og sa at de skal granske saken og ta kontakt med den aktuelle passasjeren. Men PR-problemene fortsetter like fullt.

Vitsemakere fryder seg

Etter at det mest akutte raseriet har lagt seg, er vitsemakerne kommet på banen. Den amerikanske fotballstjernen Joe Thomas er blant dem som tydelig frydet seg med å drive gjøn med selskapet. I en twittermelding viser han et bilde av seg selv der han takler en motspiller forholdsvis kontant og skriver at han også har vært nødt til å «replassere» folk iblant.

Dear #united, I had to "re-accommodate" someone once pic.twitter.com/MP3ZJDv85m — Joe Thomas (@joethomas73) April 10, 2017

En av Thomas’ fans foreslår i en melding en helt ny klasse på selskapets flyvninger:

United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) April 10, 2017

Andre laget sine egne varianter av sikkerhetsbrosjyren ombord og fortalte hvordan man skal sitte ved midtgangen slik at også vinduspassasjerene kan få pryl:

#United to roll out some updated safety cards pic.twitter.com/5n1y4EOhQ0 — FlipSide13 (@FlipSide_13) April 11, 2017

Programleder Jimmy Kimmel på TV-kanalen ABC brukte United-sjefen ordbruk, «replassere», og sa at «det var slik vi replasserte» narkokongen El Chapo ut av Mexico. Programmet hans laget også sin egen helt spesielle reklamefilm for United. Her kan du se den:

Andre grep også tak i toppsjefens kommentar om replassering og laget en alternativ variant av flyselskapets logo - en versjon som nok ligger noe utenfor selskapets desigmanual:

En rekke folk kastet seg på emneknaggen #NewUnitedAirlinesMottos og skrev mer eller mindre slagferdige forslag til slagord på selskapets vegne.

'Board as a doctor, leave as a patient': Internet crushes airline with #NewUnitedAirlinesMottos https://t.co/tNm8U8foK9 pic.twitter.com/6eOqJASHt7 — Raw Story (@RawStory) April 11, 2017

"What if I told you... your seat no longer exists"#NewUnitedAirlinesMottos pic.twitter.com/95xgeTKcaP — Depois do Trampo (@depoisdotrampo) April 11, 2017

#NewUnitedAirlinesMottos

Please turn off your cellphones



We dont want video evidence — My Alias is Dammit (@dammit_rick) April 11, 2017

We Make Offers You'd Better Not Refuse #NewUnitedAirlinesMottos — G (@stevensongs) April 11, 2017

Kritikken kom også fra det som muligens var uventet hold. På bildedelingstjenesten Imgur skrev brukeren Pornhub: «Dere er bokstavelig talt de mest frastøtende, utrolige og foraktelige folkene i verden. Og vi er er et [banneord] pornonettsted.»

Spenning til aksjemarkedet

I mars fikk flyselskapet en god del pepper etter at to unge kvinner ble nektet adgang fordi var kledd i tettsittende treningsbukser. Dette var imidlertid begrunnet med at de reiste på billige ansattbilletter, og kritikkstormen var begrenset.

Denne gang var det derimot knyttet stor spenning til hvordan aksjemarkedet tirsdag ville reagere på Uniteds problemer. Ifølge nettstedet Marketwatch kunne det se ut som selskapet lå an til å falle i verdi med drøyt 2 prosent - rundt 500 millioner dollar.

Har du ikke sett filmen av mandagens hendelse ennå? Her kan du se hva som skjedde:

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017