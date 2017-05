Første gang ble det dundrende fiasko. Nå får Trumpcare en ny sjanse til suksess.

President Donald Trumps første forsøk på helsereform endte med at forslaget ble trukket og avstemningen avlyst i siste liten.

– Obamacare er landets lov, sa speaker Paul Ryan etterpå, og alle trodde saken var død og begravet.

Men nå har likevel republikanerne gjenopplivet sin drøm om å knuse Obamas helselov.

Torsdag skal Representantenes hus stemme over det reviderte forslaget, og republikanerne mener de nå har sikret seg flertall.

– Har vi nok stemmer? Ja. Vil forslaget bli vedtatt? Ja, sa republikanernes majoritetsleder Kevin McCarthy onsdag.

Åtte milliarder dollar gjorde forskjellen

Det var til slutt pengene som avgjorde. Republikanske ledere la åtte milliarder ekstra dollar i potten, som skal gå til å dekke pasienter med kroniske sykdommer. Disse pasientene risikerer å måtte betale svært høye premier for helseforsikring dersom reguleringene i Obamacare faller bort.

Det første forsøket på å bytte ut Obamacare ble en fiasko fordi Trump og Kongressens ledere ikke klarte å samle partiet bak forslaget. En betydelig gruppe med svært konservative politikere, kalt The Freedom Caucus, nektet å støtte Trumps lovforslag, kalt The American Health Care Act, fordi de mente det ikke gikk langt nok.

På den andre siden av det politiske spekteret var heller ikke moderate kongressmenn og -kvinner fornøyd - de mente forslaget var for brutalt og ville gå hardt ut over enkelte befolkningsgrupper. Kongressens budsjettkontor konkluderte med at enkelte grupper eldre amerikanere ville få en dramatisk økning i utgiftene til forsikring, og ville ende opp med å betale over hundre tusen i året for å være dekket.

Trump har presset - og lyttet

De siste par dagene har president Trump brukt mye av sin tid på å samle partitroppene, og har snakket personlig med mange kongressmedlemmer for å overtale dem til å støtte forslaget. Presidenten ser ut til å være oppmerksom på at han ikke skal gå i samme fellen som sist, og har gått langt i å lytte til bekymringene til sine partifeller.

Et av kongressmedlemmene, Fred Upton fra Michigan, fikk en telefon fra Trump etter at han hadde sagt offentlig at han ville stemme mot helsereformen. I samtalen konfronterte Upton presidenten med at forslaget ikke gjorde nok for å beskytte folk med kroniske sykdommer. Trump ble «litt sint», fortalte Upton etterpå, men inviterte ham til å komme til Det hvite hus og jobbe med å gjøre lovforslaget bedre, ifølge Politico.

Det resulterte i at det ble lagt ekstra penger på bordet. Kritikerne mener at summen langt fra er nok til å beskytte den sårbare gruppen av pasienter som vil bli rammet hardest.

Blir en thriller

Likevel er det svært usikkert om lovforslaget vil klare å få de 216 stemmene som er nødvendig for å sende det videre til Senatet.

De samme gruppene som var skeptiske sist, har fortsatt uttrykt tvil.

Ifølge Washington Post vil 20 medlemmer mest sannsynlig stemme nei. I tillegg er det 36 som fortsatt sitter på gjerdet. Republikanerne har bare råd å miste 22 av sine egne kongressmedlemmer dersom alle demokratene stemmer mot.

Demokratenes leder Nancy Pelosi advarte onsdag om at det nye lovforslaget vil føre til at mange mister helseforsikringen sin, og kalte det en katastrofal løsning de har prøvd å ordne med et plaster.

– I morgen skal republikanerne tatovere dette monsteret i sin egen panne. Ddet amerikanske folket vil holde dem ansvarlige, sa Pelosi.

Skulle forslaget likevel passere og bli videresendt til Senatet, er det høyst tvilsomt at det vil overleve en avstemning i det andre kammeret i Kongressen.