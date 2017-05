I den første målingen som er offentliggjort siden bombeangrepet i Manchester som krevde 22 liv mandag kveld, ligger statsminister Theresa Mays og «toryene» 5 prosentpoeng foran hovedmotstanderen, melder Reuters.

De konservative går tilbake 1 prosentpoeng til 43 prosent, mens labour øker med 3 prosentpoeng til 38.

Målingen er utført av YouGov for avisen The Times, og den er tatt opp onsdag og torsdag denne uken. Forrige måling samme sted viste en en ledelse på 9 prosentpoeng for «toryene».

Klatrer sakte, men sikkert

Målingene pekte lenge mot en overbevisende seier for May og hennes partifeller etter at hun i april utlyste nyvalg 8. juni.

Forrige uke falt oppslutningen om henne etter at hun ble tvunget på retretten om viktige sosiale reformer. Samtidig har Labour jevnt og trutt klatret på målingene, fra krisenivåene i starten av valgkampen.

Den radikale Jeremy Corbyn ble valgt til partileder i Labour i 2015 og gjenvalgt i 2016. Han har stor støtte blant partiets medlemmer, men svært liten støtte blant partiets parlamentsmedlemmer, som ser på ham som for langt til venstre.

Mange eksperter og kommentatorer har sett på Corbyn som «uvalgbar», altså at han umulig kan vinne valg for Labour. Dagens måling på 38 prosent er imidlertid over nivået da Tony Blair ble gjenvalgt som statsminister for andre gang (35,2 prosent), og det nærmer seg nivået fra Blairs første gjenvalg (40.7 prosent).

Tok terrorpause

De britiske partiene tok pause fra valgkampen etter angrepet ved Manchester Arena, men onsdag rullet valgkampapparatet videre.

Samtidig som De konservative går tilbake, er partileder og statsminister May blitt mer populær etter terroren sammenlignet med Labour-leder Jeremy Corbyn, viser målingen.

