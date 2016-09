Første zika-tilfelle registrert i Malaysia

Mannen, som bor i Sabah på Borneo, hadde ikke vært på reise i utlandet, og myndighetene mener derfor det kan slås fast at smitten har oppstått lokalt.

– Det er slått fast at smittetilfellet mest sannsynlig har lokal opprinnelse. Pasienten ble trolig bitt av en aedes-mygg som var infisert med viruset, heter det i en uttalelse fra helsedepartementet.

Tidligere denne uken ble det bekreftet at en 58 år gammel malaysisk kvinne også er smittet av zikavirus, men hun pådro seg virusinfeksjonen under et besøk i Singapore, der det til nå har blitt meldt om 189 bekreftede tilfeller.

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte fredag at zikaviruset sprer seg til stadig flere land, og organisasjonen oppfordrer verdenssamfunnet til å være i beredskap. Viruset har til nå spredt seg til 72 land og territorier.