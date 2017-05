Fotograf Hilda Claytons siste bilde

US Army / NTB Scanpix

Nesten fire år etter den tragiske episoden i Afghanistan har det amerikanske forsvaret – i samråd med Hilda Claytons familie – frigitt de oppsiktsvekkende bildene. Hilda var fotograf i amerikanernes 55. Signalkompani – også kalt «Combat Camera» da hun mistet livet.

Under en militærøvelse var hun i ferd med å lære opp en afghansk kollega da en bombekaster plutselig eksploderte. Den 22 år gamle jenta fra Augusta i delstaten Georgia var den første amerikanske fotografen som ble drept i Afghanistan, og de øvrige medlemmene i regimentet har nå opprettet en fotokonkurranse for å hedre den avdøde kollegaen.

US Army / NTB scanpix

«Hun dokumenterte aktiviteter som var ment å forme og styrke partnerskapet, men hun tok også den risikoen dette innebar» heter det i en uttalelse som kom i forbindelse med frigivelsen av de to aller siste bildene i Hildas kamera.

Hildas siste bilder ble publisert i mai/juniutgaven av «Military Review», et av det amerikanske forsvarets mange magasiner som også legger til at Claytons død "symboliserer hvordan kvinnelige soldater i økende grad blir utsatt for farlige situasjoner i trening og i kamp på linje med deres mannlige kolleger."

Det tok ikke lang tid før bildene spredte seg verden rundt, og Bill Darley, Military Reviews redaktør uttalte i etterkant at Hilda Clayton var en dedikert soldat, og magasinet var «takknemlig for publikums interesse».