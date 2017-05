Fotograf filmet irakske soldater – nå etterforskes påstander om tortur, voldtekt og drap

Irak etterforsker rapporter om at spesialstyrker torturerte, voldtok og drepte fanger som er blitt tatt under slaget om Mosul. Det opplyser det irakske innenriksdepartementet, ifølge AFP.

Departementet satte i gang granskningen etter nyhetsoppslag i det tyske magasinet Der Spiegel sist helg. I magasinet opplyser den irakske fotografen Ali Arkady at offiserer og soldater i en spesialstyrke har torturert, voldtatt og drept fanger. Soldatene som tilhører Nødreaksjonsenheten (ERU) er underlagt innenriksdepartementet. De skal ha mishandlet fanger basert på vage og lite pålitelige opplysninger om at fangene har tilknytning til Den islamske staten (IS).

Fotografen var embeded med soldatene i flere måneder og har underbygget sine påstander med videobilder.

Talsmann lovet straff

Talsmann for innenriksdepartementet, brigader Saad Maan, sier til AFP at departementets enhet for interne saker undersøker saken. Han har lovet at «juridiske skritt vil bli tatt mot dem som har gjort noe galt».

Innenriksdepartementets spesialstyrke er den ene av to spesialstyrker som står i spissen for kampanjen for å ta Mosul tilbake fra IS. Den andre spesialenheten er underlagt hæren og forsvarsdepartementet.

De irakske styrkene støttes av en USA-ledet koalisjon der Norge deltar.

Filmet fange som ble hengt opp i et tau

Ali Arkady så for seg at han skulle lage en positiv sak da han ble embeded med de irakske spesialstyrkene. Men etter hvert ble han vitne til og filmet flere overgrep. Fanger ble slått, bakbundet og hengt opp i et tau i en svært smertefull posisjon og truet med skytevåpen.

Mot slutten av oppholdet sammen med de irakske sikkerhetsstyrkene fikk han se bilder som tydet på at soldatene i enheten hadde likvidert to fanger. Senere har han også mottatt bilder som synes å vise enda en utenomrettslig henrettelse.

Arkady og hans familie er nå på flukt i Europa og sier han har mottatt drapstrusler.

En av offiserene som er beskyldt for overgrep, benekter det ikke da han blir konfrontert med anklagene i et intervju med den amerikanske TV-kanalen ABC.

– Hvis dette anses som brudd på menneskerettighetene, så er jeg stolt av de feilgrepene, sier kaptein Omar Nazar til ABC.

Spesialenhet hevder beskyldningene er uriktige

I går offentliggjorde den irakske spesialstyrken en video som de hevder motbeviser beskyldningene om overgrep. Videoen viser at personell fra ERU intervjuer en familie som angivelig skal ha blitt utsatt for overgrep.

– En komité fra innenriksdepartementet vil besøke familiene og personene som nevnes i rapporten for å forsikre seg om at de ikke ble utsatt for noen overgrep, sier Abdul Amir al-Muhammadawi, talsmann for ERU, til The Associated Press.

IS jaget den irakske hæren på flukt fra Mosul i 2014. Eksperter på Irak har gang på gang slått fast at en av hovedgrunnene til IS’ suksess, er overgrep fra de sjiadominerte sikkerhetsstyrkene mot det sunnimuslimske mindretallet.