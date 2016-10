Fra terror og spioner til sex og nakenbilder. Her er dramaet som har alt.

Alt begynte med en by i Libya som heter Benghazi. Hvordan kan det ha seg?

USA hadde et midlertidig konsulat og et hemmelig CIA-kontor i Benghazi under opptøyene som felte diktator Muammar Gaddafi. Begge ble angrepet i september 2012. Fire amerikanere døde, inkludert ambassadøren. I etterkant ble det kjent at angrepet var planlagt terror. Utenriksminister Hillary Clinton fikk massiv kritikk for håndteringen av saken, blant annet fordi hun hadde avslått en henstilling om økt sikkerhet.

Ja, ja. Men hva har det med epostene å gjøre?

Jo, altså: det ble etablert en Benghazi-komite i Kongressen som skulle etterforske hendelsen. Og da utenriksdepartementets advokater gikk gjennom dokumentene de skulle sende til komiteen, oppdaget de at Clinton brukte en privat epostserver, clintonemail.com, istedet for å bruke departementets egen mailadresse.

Var det ingen som visste om det før?

Nja. Det er litt uklart. Clinton hevder hun har fått tillatelse til å bruke sin private mail, men en rapport som kom i sommer hevder at det ikke finnes noe bevis for dette.

Var det noe galt i å bruke adressen clintonemail.com?

Det er to hovedproblemer med dette: Det ene er om denne serveren er sikker nok til å håndtere hemmelig informasjon som en utenrikminister får tilsendt. Det andre er at kommunikasjonen ikke blir lagret løpende.

Er det her en landsby i Romania tilfeldigvis dukker opp?

Ja! Som et lite sidespor bør det også nevnes at en hacker kalt Guccifer, fra landsbyen Sambateni i Romania, i 2013 brøt seg inn i epostene til Sidney Blumenthal. Han er en venn av Clintonfamilien. Da ble det kjent at Clinton hadde videresendt viktig informasjon til Blumenthal fra clintonemail.com-adressen. Det er første gang adressen ble offentlig kjent. Guccifer ble forøvrig arrestert og utlevert til USA, hvor han sitter i fengsel.

Puh, dette er allerede forvirrende og vi er fortsatt bare kommet til 2013-14. Hva skjedde så?

Clinton overleverte rundt 30.000 eposter fra clintonemail.com til etterforskerne. Resten (33.000 eposter) var av privat natur og ble slettet, ifølge Clinton. Senere klarte imidlertid FBI å finne frem igjen noen av disse epostene, og konkluderte med at en del var jobbrelaterte. Så undersøkte FBI epostene for å se om Clinton hadde håndtert hemmeligstemplet informasjon på en uforsvarlig måte.

Hadde hun det, da?

Vel, i alle fall ikke på en måte som var i konflikt med loven. Det sa FBI-direktør James Comey da han holdt en pressekonferanse i sommer. Men han sa også at Clinton hadde vært «ekstremt uforsiktig».

Skjønner. Men likevel hører vi stadig om epostlekkasjer i forbindelse med Clinton...det føles som det kommer noe nytt hver uke?

Det gjør det faktisk! Men disse lekkasjene kommer fra Wikileaks og har ikke noe med den andre epostsaken å gjøre. Det er eposter som er stjålet fra google-kontoen til Hillarys valgkampsjef John Podesta. Innholdet har skapt overskrifter i flere uker, men har druknet litt i oppstyret rundt Donald Trumps kvinneproblemer.

Jaha. Og her kommer også russerne inn?

Nettopp. Amerikanske myndigheter har sagt at det er Russland som står bak hackingen. Demokratene hevder dette et bevisst forsøk fra russerne, i samarbeid med Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, på å felle Hillary Clinton. Wikileaks offentliggjør epostene i bolker.

Charles Dharapak / TT / NTB Scanpix

Den siste personen som har blitt involvert i epostdramaet, er Anthony Weiner. Hvem er han?

Weiner er tidligere kongressmann og ordførerkandidat i New York. Han måtte trekke seg etter at han ved flere anledninger har blitt tatt på fersken med å sende bilder av sine edlere deler til damer på nettet. FBI etterforsker ham fordi han hadde upassende kontakt med en 15-åring. I den forbindelse konfiskerte de blant annet en laptop.

Javel? Og hva har denne snuskete saken med Hillary Clinton å gjøre?

Weiner har vært gift med Huma Abedin, som er Clintons nærmeste medarbeider. De skilte seg i august, fordi Weiner nok en gang hadde sendt nakenbilder av seg selv. Da FBI begynte å kikke på laptopen til Weiner, fant de en masse eposter som tilhører Abedin. Forrige torsdag ga de beskjed til toppsjefen i FBI, James Comey, om at Abedin-epostene kunne være relatert til Clinton-saken. Neste dag sendte Comey et brev til lederne i Kongressen om hva som hadde skjedd.

Mange demokrater er rasende på Comey for dette. Hvordan har det seg?

Det er en uskreven regel at FBI-sjefen ikke blander seg inn i valginnspurten på denne måten. Det er også enkelte som hevder at det er ulvolig. Comey på sin side sendte et brev til sine FBI-kollegaer der han forklarte hvorfor han gikk ut med denne informasjonen. Comey skrev at han følte seg forpliktet til å informere Kongressen siden han tidligere hadde vitnet om at etterforskningen var avsluttet.

Hva skjer nå, da?

Demokratene forlanger at FBI forklarer hva de har funnet, men FBI har nettopp fått tillatelse fra en dommer til å åpne epostene. Ifølge The Wall Street Journal er der 650,000 eposter tilsammen. Det vil ta tid å undersøke dem. Og valget er om en drøy uke.....

