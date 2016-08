Frank synes sykkelen på 940 kilo veier litt for lite

Tyske Frank Dose planlegger lørdag å sette verdensrekord og komme inn i Guinness rekordbok med verdens tyngste sykkel. Han skal da etter planen tråkke seg inn til rekorden med det hjemmebygde fremkomstmiddelet. Foreløpig veier doningen 940 kilo, men han vil gjerne at den veier et firesifret antall kilo før rekordforsøket går av stabelen.

Vellykket prøvetråkk

En av Doses lokalaviser, Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, var tilstede da lastebilsjåføren i helgen for første gang hadde sykkelen på veien og prøvetråkket.

– Tråkk Franky, ropte kompisene og sykkelet rullet fremover. Dermed ble generalprøven stemplet som vellykket.

– Jeg er lettet, sa syklisten selv.

Håper på 5 km/t

Lørdag planlegger Dose å sykle et par hundre meter og håper å komme opp i 5 kilometer i timen. Den nåværende verdensrekorden for verdens tyngste sykkel er på 860 kilo. Doses sykkel er dermed allerede tung nok, men han vil prøve å få den opp i 1,2 tonn før rekordforsøket lørdag i hjembyen noen mil sør for grensen mot Danmark.

Dekkene på vidunderet har en diameter på halvannen meter og kommer fra en gjødselspreder. Han har tildels brukt skrapmetall i sykkelen, men sluttet likevel å telle penger da prisen var kommet opp i 5000 euro - ca. 46.000 kroner. Og da er utallige arbeidstimer siden mars ikke regnet med.

