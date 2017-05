Tunge regnbyger møtte dem som kombinerte kjøp av brød med å stemme i morgentimene her i Paris. 28, 54 prosent av velgerne hadde stemt innen klokken 12. Det er ned fra 30,66 prosent som hadde brukt stemmeretten på formiddagen i 2012, melder innenriksdepartementet i Frankrike.

Flere av dem Aftenposten snakket med mente at gråværet på morgenen kunne føre til at folk utsatte det å stemme. Derfor var det mange analytikere som mente at en litt lavere valgdeltagelse i morgentimene kunne rette seg opp når solen titter frem.

Valgdeltagelsen er viktig, fordi en lav valgdeltagelse mener analytikere vil være en fordel for Marine Le Pen. Grunnen er at hennes velgere er sikrere på at de skal stemme.

I 2012 stemte 80,35 prosent av de stemmeberettigede, ned fra 83,97 prosent i 2007. I første valgomgang var 78 prosent, den pleier å være høyere i andre valgomgang.

Hvor mange stemmer blankt?

Men det andre store spørsmålet er hvor mange av dem som går til valgurnene stemmer blankt, slik det er mulig å gjøre her i Frankrike.

I 2012 stemte 2,1 millioner eller hele 4,7 prosent blankt, fordi de ikke kunne velge mellom François Hollande og Nicolas Sarkozy. Dette var rekord engang, hele 600 000 flere stemte blankt enn i 2007.

– Ettersom det nå er en sentrumskandidat mot en kandidat fra ytre høyrefløy er det grunn til å frykte en rekord i blanke stemmer, sa Yves-Marie Cann som er direktør for politiske meningsmålinger i Elabe.

For første gang er det ingen av de to tradisjonelt store partiene som er kommet til andre valgomgang, nemlig de konservative og sosialistpartiet. Macron stiftet sitt parti En Marché (fremad) for ett år siden og var tidligere minister i sosialistregjeringen. Marine Le Pen arvet partiet Nasjonal Front fra faren i 2011 og har senere gjort partiet mer stuerent.

Liker ingen av dem

Mange blanke stemmer vil svekke autoriteten til den presidenten som velges, mener flere analytikere.

– Jeg stemmer blankt, sier drosjesjåføren Christer som forklarer hvorfor:

Alf Ole Ask

– Jeg tåler ingen av dem! Hun vil melde oss ut av EU og hele Europa. Han vil slippe alle inn. For meg er kampen mot arbeidsløsheten det viktigste. Vi må få ungdom i arbeid. Det er millioner av dem uten arbeid.

Ifølge ham er det mange han kjenner som gjør det samme. De stoler ikke på Macron og de vil ikke ha Le Pen.

Han har kjørt taxi i 38 år og i første valgomgang stemte han på den konservative kandidaten François Fillon. Og det er akkurat folk som Christer som tilhengerne til Emmanuel Macron frykter. Nemlig at konservative velgere skal sitte hjemme, stemme blankt eller enda verre, støtte Marine Le Pen.

Alf Ole Ask

– Her i 8. arrondissement vant Fillon klart, og det er mange her som enten blir sittende hjemme eller kanskje stemmer på Le Pen, sier Anne Beaufumé. Hun er ikke i tvil om hva hun skal stemme der hun er på vei inn i valglokalet.

– Jeg skal stemme på Emmanuel Macron, som hun også har drevet valgkamp for. Denne morgenen har hun hengt opp en ny plakat, fordi noen hadde revet ned den som var der.

– Han er Frankrikes fremtid, sier hun.

Stem og få en aperitiff

I Frankrike stanser valgkampen fredag ved midnatt før valgdagen søndag. Da er det tid til ettertanke.

Men kampanjer for å få folk til å stemme fortsetter. På en rekke barer og restauranter i Paris tilbys det gratis aperitiff til dem som stemmer. Noen ubersjåfører tilbyr gratis eller reduserte priser for folk som kan vise frem et valgkort som bevis for at de har stemt.

Sikkerhetstiltakene her i Paris er enorme foran dette valget. Det er mer enn 50 000 politifolk som er utkommandert til ekstratjeneste. 7000 soldater og en lang rekke personer fra vaktselskaper. På metroen i Paris går det soldater i grupper, tungt bevæpnet. Det er politisperringer rundt sentrale bygninger og viktige turistattraksjoner.

Stemmer tidlig

Politikerne passer selv på å stemme tidlig, for på den måten håper de at også velgerne skal følge etter.

François Mori / AP/ NTB scanpix

Litt over klokken 11 kom Marine Le Pen til barneskolen i sentrum av den nordfranske byen, Hénin-Beaumont der hun bor. En by som er styrt av Nasjonal Front. Tidligere var dette en bastion for venstresiden og de fleste som bor her jobbet i gruveindustrien. Nå er gruvene stengt, ledigheten skyhøy og byen styres av Nasjonal Front.

Le Pen kom til valglokalet ledsaget av byens ordfører Steeve Briois som er fungerende leder av Front Nasjonal mens hun har permisjon for å drive valgkamp.

Denne gangen tok Le Pen seg tid til å snakke litt med folk som ventet utenfor. Det var et enormt oppbud av politi i den lille byen.

BENOIT TESSIER / X02011

Amerikansk presidentpar

Mannen som leder på meningsmålingene, Emmanuel Macron, kom sammen med sin kone Brigitte til valglokale i Toqville. Det var et enormt oppbud av skuelystne og paret Macron tok seg god tid til å ta en rekke selfies.

De hilste, kysset og klemte.

Paret er blitt kritisert for å drive en ganske ufransk valgkamp. Både i og utenfor Frankrike har det vakt oppsikt at Brigitte er 24 år eldre enn sin mann. De møttes da han var 15 og hun var en gift trebarnsmor og lærer ved den videregående skolen der han var elev.