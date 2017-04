Frankrikes konsulat i New York evakuert

Det var en mistenkelig bil som fikk politiet til å evakuere hele bygningen, som ligger på Fifth Avenue like ved Central Park.

–Etter angrepet på Champs-Élysées har New York-politiet fått beskjed om å være ekstra påpasselige, sier generalkonsul Anne-Claire Legendre.

Situasjonen var avklart etter 50 minutter, og folk kunne komme tilbake til bygningen – inkludert de som skulle avgi sine stemmer. 28 500 franskmenn i New York, New Jersey og Connecticut var registrert for å kunne stemme på konsulatet lørdag.