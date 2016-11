Frankrikes statsminister: – EU kan gå i oppløsning

Han mener at det europeiske prosjektet må fornyes med en ny sterk tysk-fransk base, og oppfordrer til en «globalisering som tjener folket».

Valls uttalte også at Marine Le Pen, lederen for det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal front, kan vinne presidentvalget i Frankrike neste år.

– Det er mulig at det vil skje. Det vil bety at den politiske balansen vil endres totalt, sa Valls, som advarer mot «faren ved det ekstreme høyre».

Det er stor spenning knyttet til presidentvalget i Frankrike i april og mai, og det regnes som svært sannsynlig at Le Pen går videre til annen runde. Flere har påpekt at Donald Trumps valgseier i USA kan føre til større oppslutning om Le Pen.

Hun har selv tidligere uttalt at «den globale revolusjonen» som har ført til Trumps valgseier og britenes flertall for utmelding av EU, vil føre til at hun blir valgt til president i Frankrike neste år.