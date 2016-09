Frankrikes statsminister advarer om nye terrorangrep

Men forslaget til den tidligere presidenten Nicolas Sarkozy om å øke sikkerheten er ikke veien å gå for å håndtere trusselen, sa han videre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den franske hovedstaden var satt i alarmberedskap sist uke da franske talspersoner sa at de hadde avdekket en terroristcelle som hadde planlagt å angripe en jernbanestasjon i Paris.

Denne uken ble minst to angrep forhindret, sa Valls i et intervju med Europe 1 radio og iTele, en nett-TV-stasjon.

Tre kvinner pågrepet torsdag kveld

Kvinnene som denne uken ble pågrepet i Paris, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon, fikk instrukser fra IS-ledere i Syria, hevder fransk påtalemyndighet.

Tre kvinner på 19, 23 og 39 år ble pågrepet i Boussy-Saint-Antoine sør for Paris torsdag kveld. Den ene av dem ble skutt og såret under pågripelsen, angivelig etter at hun satte seg til motverge og forsøkte å knivstikke en politimann.

Ifølge den franske statsadvokaten François Molins tilhørte de tre kvinnene en celle av radikale islamister som sto i kontakt med ledende personer i IS i Syria. Onsdag ble det funnet en bil med gassflasker etterlatt ved katedralen Notre-Dame.

Søndag arresterte fransk politi en16-åring i sitt hjem, mistenkt for å planlegge et knivangrep på et offentlig sted denne helgen. Arrestasjonen skal ikke ha noe å gjøre med pågripelsene torsdag.

– 15.000 er i en radikaliseringsprosess

Valls sa at det er over 15.000 personer på radaren til politiet og etterretningsorganisasjonene som nå er i en radikaliseringsprosess.

– Det vil komme nye angrep, og det vil bli uskyldige ofre - det er min rolle å fortelle sannheten til det franske folk, sa Valls.

I et intervju med avisen Le Journal du Dimanche (JDD) sa tidligere president Sarkozy at Frankrike nå trenger å gå tøffere til verks overfor de militante ved å opprette spesielle domstoler og fengselsfasiliteter for å øke sikkerheten. Men dette gikk altså statsministeren imot.