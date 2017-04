François Hollande har vært Frankrikes mest upopulære president. Hva gikk galt?

I fjor høst signerte François Hollande (62) åtte brev som i realiteten satte et punktum for hans politiske karrière. Brevene var unnskyldninger til folk han hadde fornærmet i den mer enn 600 sider lange intervjuboken med tittelen: Presidenten skulle ikke si det.

To Le Monde-journalister hadde hatt en rekke intervjuer med presidenten. Her hadde han karakterisert sin egen kulturminister som kjedelig taler. Han kalte fotball-landslaget for en gjeng unger som mangler folkeskikk. Han gikk til frontalangrep på dommerstanden for at den var feig. I tillegg strødde han om seg med støtende karakteristikker av politiske fiender og frender.

Scooter til kjæresten

Hollande har fire barn med Frankrikes nåværende miljøminister og tidligere presidentkandidat Ségolène Royal. De var aldri gift, fordi ekteskap var for borgerlig. Paret gikk fra hverandre i 2007, samme år som Royale var den første kvinne i andre valgomgang i et fransk presidentvalg. Ifølge henne selv var hun lei hans utroskap.

Damehistorier har det vært flere av også i presidentperioden. Hollande flyttet inn i Elyséepalasset i 2012 med journalisten Valérie Trierweiler (52) som han hadde hatt et forhold til i mange år. Etter et par år ble hun klar over at presidenten hadde andre på si. Bunnivået ble nådd da han ble fotografert på scooter eskortert av livvakter til et hemmelig møte med sin nye kjæreste, skuespilleren Julie Gayet (44).

Fakta: François Hollande François Gérard Georges Nicolas Hollande (født 12. august 1954 i Rouen i Seine-Maritime) beseiret tidligere president Nicolas Sarkozy i det franske presidentvalget 6. mai 2012. Hollande var leder for det franske sosialistpartiet (PS) fra 1997 til 2008. Fra 2001 til 2008 var han ordfører i Tulle. Innvalgt i nasjonalforsamlingen 1981–1993 og 1997–2012. Han er den syvende president i den femte franske republikk. Hollande meddelte i desember 2016 at han ikke ønsket gjenvalg i 2017. Kilde: Wikipedia

– Forakter fattige

Trierweiler takket for det hele med boken Merci pour ce moment (Takk for øyeblikket), der hun avslørte detaljer om presidenten. Ikke minst hvilken forakt han har for fattigfolk. «Han drev valgkampanje som en fiende av de rike, men forakter de fattige», skrev hun i boken. Ikke akkurat en karakteristikk som styrker imaget til en sosialist.

Når det så på toppen ble avslørt at han brukte en sum tilsvarende 90.000 kroner i måneden på frisørtimer, sank hans popularitet ytterligere.

Det begynte så bra

– Jeg er stolt over å kunne gi dere tilbake håpet. I dag har dere valgt forandring for Frankrike, slo François Hollande fast da han 6. mai 2012 takket sine tilhengere for valgseieren.

Mer enn 60 prosent av franskmennene hadde et positivt inntrykk av ham. Han skulle avløse Nicolas Sarkozy som ved sin hyperaktivitet hadde trettet ut det franske folket – og resten av verden. I boken kalte Hollande ham for en duracell-kanin.

Terror og unntakstilstand

Hendelser som mer enn noe annet har preget den siste delen av Hollandes presidentperiode, er terroren. 238 personer er drept i terrorangrep siden han tiltrådte som president, mer enn 850 er skadet. Etter angrepet på satireavisen Charlie Hebdo og det jødiske supermarkedet i januar 2015, sto Hollande frem som den nasjonen samlet seg om. Den kortsiktige virkningen var at oppslutningen om ham økte og én million mennesker marsjerte arm i arm i Paris’ gater.

Etter neste terrorangrep i november 2015 var tonen en annen. Regjeringen adopterte Front Nationals politiske løsninger, unntagelsestilstand, økt grensekontroll og innskrenkninger i demokratiske rettigheter.

Dette økte ikke oppslutningen om Hollande.

Økonomisk havari

Hollandes mål var å få fart på fransk økonomi og ikke minst redusere ledigheten. Han lovet velgerne at han ikke ville stille til gjenvalg dersom ikke ledigheten ble redusert.

Etter lokalvalget i 2014 omorganiserte han regjeringen og lanserte en rekke upopulære økonomiske tiltak som skulle få fart på sysselsettingen. Det splittet hans eget parti og ledigheten falt ikke.

Kunne blitt vraket av egne

I en fjernsynssendt tale til nasjonen 1. desember i fjor ga han beskjed om at han ikke stilte til gjenvalg. Han ble den første sittende president i moderne tid som kastet inn håndkleet. Løftet til velgerne om at han ikke ville stille om ledigheten ikke var gått ned, var hovedbegrunnelsen.

Men meningsmålingene viste at han neppe ville nå andre runde i valget. Hans eget parti, Sosialistpartiet, hadde også gitt beskjed om at det ville ha en åpen nominasjon. Dermed kunne han også bli utfordret i egne rekker.

Mannen som nå ligger best an til å bli Frankrikes neste president, er Emmanuel Macron, en gang økonomiminister og nær medarbeider av Hollande. I dag leder for en egen sentrumsbevegelse som får økende støtte fra tidligere og nåværende topper i sosialistpartiet.