Fransk domstol: Forbudt å forby burkini

Domstolen har vurdert om forbud mot å bruke burkini er i tråd med grunnloven, og kom fredag fram til at de ikke er det.

Konkret behandlet øverste administrative domstol burkiniforbudet som er lagt ned i byen Villeneuve-Loubet i nærheten av Nice i Sør-Frankrike.

Forbudet her vil bli opphevet.

Men kjennelsen som kom fredag ettermiddag, er ventet å skape presedens også for de rundt 30 byene som har lagt ned forbud mot burkinien.

Burkiniforbudet som er innført i en rekke franske byer i sommer, har skapt voldsomme reaksjoner langt utenfor landets grenser.

Burkinien er en heldekkende badedrakt som er blitt populær blant en rekke muslimske kvinner. Plagget har fått mye oppmerksomhet i mediene den siste tiden, da det er stor uenighet om hvorvidt drakten er kvinneundertrykkende og et symbol på religiøs ekstremisme.

Forbudt etter Nice-angrepet

Den siste tiden har flere byer i Frankrike gått hardt ut imot trenden. Borgermesteren i Cannes var den første til å forby bruken av burkini i den sørfranske byen.

NTB/Stella Pictures

I Nice ble burkinien forbudt kort tid etter angrepet på promenaden den 14. juli i år, og i august ble det forbudt å bruke plagget i Sico på den franske øyen Korsika.

Stor uenighet blant franske politikere

Til tross for at forbudet allerede er blitt vedtatt i mange byer, hersker det stor uenighet i franske politiske sirkler om hvorvidt forslaget holder vann.

Statsminister Manuel Valls mener at burkinier representerer «kvinneslaveri».

Nicolas Sarkozy uttalte nylig at han vil forby burkini på nasjonalt nivå dersom han vinner presidentvalget til neste år.

Utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem mener derimot forbudet er politisk motivert, og tror det underbygge rasistiske holdninger. Innenriksminister Bernard Cazeneuve mener tiltaket ikke kan gjennomføres dersom det fører til stigmatisering.

I tillegg hevder organisasjonene Menneskerettighetsligaen (LDH) og Kollektivet mot islamofobi i Frankrike (CCIF) at forbudet er diskriminerende. Det er de som har anket forbudet til Frankrikes grunnlovsdomstol.

Scanpix/Reuters

Forslag om forbud også i Norge

Lederen for Fremskrittspartiet i Oslo, Aina Stenersen, mener et forbud mot burkini bør innføres også i Norge.

– Jeg mener burkini absolutt bør være forbudt på strender i Norge. Forbudet mot burkini i Frankrike ble innført som en reaksjon på terrorangrepet i Nice. Jeg synes det er flott at politiet følger opp, sa hun til Aftenposten torsdag.

Stenersen sier Oslo FrP vil foreslå burkiniforbud i Fremskrittspartiets partiprogram.

Hele intervjuet med FrP-toppen kan du lese her.

Listhaug: Avventer landsmøtets beslutning

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug avventer landsmøtets beslutning vedrørende et eventuelt forbud i Norge.

– Det er en åpen programprosess i partiet hvor det blir diskutert en rekke forslag og ideer frem til landsmøtet. Jeg avventer landsmøtets beslutning neste år, og skal ikke diktere hva folk skal mene, sier Listhaug.

Høyre stiller seg kritiske til å innføre burkiniforbud i Norge.

Ifølge Høyres justispolitiske talsperson Anders B. Werp, blir det feil å ha et «klespoliti» i landet.

– Vi kan ikke ha et lovverk som forbyr folk fra å ha på seg for mye klær på stranden. Vi kan ikke ha et klespoliti. Grensen går ved religiøs uniformering i autoritetsposisjoner, sier Werp til Aftenposten fredag.