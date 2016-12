Fransk hjelpearbeider bortført i Mali

Tre menn stormet inn i huset til hjelpearbeideren og bortførte henne og et foreldreløst barn lørdag. En redningsoperasjon er igangsatt, sier Hamadou Guindo, sikkerhetsleder for Gaos guvernør.

Det franske utenriksdepartementet opplyser at franske og maliske myndigheter arbeider sammen «for å finne og frigjøre vår medborger så fort som mulig».

En lokalradio i Gao opplyser at kvinnen jobbet for Aide Gao, en liten organisasjon som hjelper feilernærte barn. Organisasjonen har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Byen Gao ble beleiret av islamistiske ekstremister i 2012. Frankrike satte inn soldater for å bistå regjeringen året etter, og byen ble gjenerobret i løpet av få uker. Opprørere gjennomfører fortsatt angrep rettet mot fredsbevarende FN-styrker og maliske soldater.

En annen sveitsisk kvinne har blitt bortført to ganger i den nordlige byen Timbuktu. Hun har vært i fangenskap siden den andre bortføringen i januar, og en gruppe jihadister med koblinger til Al-Qaida har tatt på seg ansvaret for bortføringen. (©NTB)