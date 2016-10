Fredsprisodds: Grekere på topp, Trump på bånn

Det greske folk er en samlekategori for flere kandidater fra Hellas, nominert for innsatsen for dem som har flyktet over Middelhavet. Ifølge spillselskapene er grekere favoritter til å få fredsprisen, og slår det til, vil det bare doble innsatsen for spillere. Donald Trump som vinner vil derimot gi stor gevinst. Han ble nominert for sin krigerske utenrikspolitiske linje, som skal fungere som avskrekkende våpen mot en rekke trusler.

– Trump havner i kategorien kuriositeter, vil jeg si, sier PR-manager Mikael Mellqvist i Betssongroup til NTB.

Enkeltpersoner

Mellqvist har jobbet med oddsene for Nobels fredspris i ti år:

– Det er flere kuriøse kandidater, som skuespillerne Susan Sarandon og Angelina Jolie. Jeg registrerer at Bono, som pleier å være med, ikke er på listen i år.

Oddsfavorittene preges av gjengangere: Pave Frans, den katolske presten Moussie Zerai fra Eritrea, legen Denis Mukwege fra Kongo, den tyske statsministeren Angela Merkel og bloggeren Raif Badawi fra Saudi-Arabia. Også partene i Colombia, president Juan Manuel Santos og FARC-leder Timoleón Jiménez, ligger høyt oppe, selv om ekspertene mener muligheten for at de får fredsprisen er betraktelig redusert etter at folkeavstemningen i landet endte med nei til fredsavtalen.

Typisk for dem med lave odds og høy vinnersjanse, er at sakene vekker sympati og følelser, humanitære formål som innsats for flyktninger, kvinners rettigheter og fredsprosesser. Yazidi-kvinnen Nadia Murad er et eksempel på flere kategorier her: Hun ble kidnappet av IS, utsatt for grove overgrep og reiser nå rundt for å spre informasjon om situasjonen i Nord-Irak og Syria.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ikke bare tull

De fleste av kjendisene gir svært høye odds og er ifølge Mellqvist listefyll:

– Samtidig skal man ikke se på oddslisten som tull. Fredspristildelingen får stor internasjonal oppmerksomhet, og de fleste land har en eller flere kandidater, så mange følger med. Vi hadde tre-fire år der vi virkelig traff, men så kom det noen overraskende valg igjen, og det er blitt vanskeligere å forutsi hvem som får prisen.

Ifølge ham varierer det hvor mange som setter penger på de nominerte, og det er både kvinner og menn og alle aldersgrupper. Vanligvis bruker de ikke så mye penger om gangen.

– Da Martti Ahtisaari vant i 2008 var det plutselig vanvittig mange som satte penger på ham, enda han lå et stykke ned på listen. Da var det trolig en lekkasje. Det er jo alltid noen som vet hvem som vinner, så dette er litt gambling for oss også. Vi kan tape mye penger om vinneren blir kjent.