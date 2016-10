Her kan du lese hva den nye fredsprisvinneren svarte på spørsmålene som Aftenposten stilte ham etter at at tildelingen var kjent. Colombias president Juan Manuel Santos svarte skriftlig søndag kveld.

President Santos vil ikke ha noen formening om han burde delt prisen med Farc-geriljaen, den andre parten i fredsavtalen, som har vært hans forhandlingspart hele veien.

– Hadde det vært mer rettferdig å dele prisen med ledelsen i FARC?

– Jeg kan ikke kommentere komitéens (Nobelkomiteens) avgjørelse, skriver han i eposten til Aftenposten.

– Igjen, dette er en pris som deles med alle colombianere og med begge forhandlingsteam, skriver Santos.

Fredag morgen ble Santos tildelt Nobels fredspris for sine forsøk på å skape fred i et land som har vært herjet av krig i over 50 år.

Fakta: Fredsprosessen i Colombia *Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen i 1964 med krav om jordreformer og sosial rettferdighet. *I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra regjeringen på Hurdalsjøen Hotell. Noen uker senere innledet de fredsforhandlinger i Havanna, med Norge og Cuba som tilretteleggere. *Etter mange og lange runder kunngjorde partene 24. august i år at de var enige om en fredsavtale, som ble undertegnet 26. september. *I avtalen forpliktet myndighetene seg til å gjennomføre en jordreform, endre strategi i kampen mot narkotika og styrke innsatsen i deler av landet som lenge har vært overlatt til seg selv. Ofre for konflikten skulle få kompensasjon. *FARC skulle legge ned våpnene, og medlemmer som tilsto forbrytelser, skulle slippe med samfunnstjeneste. *FARC skulle også anerkjennes som politisk parti og sikres fem representanter i underhuset og fem i senatet i to valgperioder, fram til 2026. *Borgerkrigen har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt. *Søndag 2. oktober avviste colombianerne fredsavtalen i en folkeavstemning.

Prisutdelingen skjedde bare noen dager etter at hans eget folk, men knapp margin, hadde stemt ned en fredsavtale han selv har vært sterk forkjemper for. Det som hadde blitt hyllet, falt plutselig på steingrunn. Nei-et til fredsavtalen ble sett på som et stort nederlag for Santos.

– Hvordan tror du prisen vil påvirke fredsprosessen?

– Denne tildelingen er en anerkjennelse av alle colombianere, og særlig ofrene for denne langtrukne væpnede konflikten. Jeg er overbevist om at alle colombianere ser på Nobelprisen som en invitasjon til å fortsette med å prøve å finne en vei for å overvinne denne vanskelige tiden, og bygge, som nasjon, en varig fred, skriver Santos til Aftenposten.

– Hvordan vil prisen bli mottatt av det colombianske folket, med tanke på at de akkurat har sagt nei til fredsavtalen?

– Som sagt, denne prisen er til alle colombianere. Derfor utgjør den en invitasjon og et mandat til å overvinne alle hindre vi har akkurat nå, og til å forene for å få slutt på vår væpnede konflikt med FARC og bygge varig fred som vil tjene alle, svarer Santos.

Norge har vært aktiv i arbeidet med fredsavtalen, og utenriksminister Børge Brende la ikke skjul på sin skuffelse tidligere denne uken da folket sa nei til den. Men han sagt at Norge vil fortsette sitt arbeid. Også president Santos håper at Norge fortsatt være engasjert.

– Hva vil bli Norges rolle i neste fase av fredsprosessene?

– Helt siden begynnelsen av fredsprosessen har Norge spilte en avgjørende nøkkelrolle i prosessen, og vi er veldig takknemlige for det. Vi håper at Norge også i denne avsluttende fasen vil fortsette å gi støtte og hjelp, skriver Santos i eposten til Aftenposten.

Presidenten har alt sagt at han vil gi fredsprispengene, 7,5 millioner norske kroner, til ofrene for den 50 år lange borgerkrigen i landet sitt. Dette kom frem i en tale han holdt søndag.

Mer enn 260.000 mennesker er drept og 45.000 forsvunnet under krigshandlingene som har herjet det latinamerikanske landet.