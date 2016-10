Frittalende António Guterres valgt som ny FN-sjef

FNs hovedforsamling har formelt utnevnt portugiseren António Guterres til verdensorganisasjonens nye generalsekretær.

FNs 193 medlemsland vedtok torsdag ved akklamasjon en resolusjon som innebærer at Guterres blir FNs nye generalsekretær for en periode på fem år.

Sosialdemokraten Guterres (67) er kjent som en iherdig forsvarer for verdens flyktninger, og valget av ham bærer bud om en mer reformvennlig og høyprofilert ledelse av verdensorganisasjonen.

Skifte ved nyttår

Den 1. januar erstatter han sørkoreanske Ban Ki-moon, som har vært FN-sjef i ti år. Ban ble omtalt som «myk utenpå og hard inni» da han tiltrådte.

Guterres fremstår som mer åpen og frittalende, og mange mener han er spesielt godt egnet til å lede FN i en vanskelig tid.

Ifølge den britiske avisen The Guardian skal den tidligere høykommissæren for flyktninger ha gjort et godt inntrykk på høringen og hans kompetanse om flyktningsituasjonen skal ha blitt vurdert som viktig i en tid der store folkemengder i verden flykter fra krig, terror og klimaendringer.

PIERRE ALBOUY / NTB

Skuffet over Ban

De egenskapene Guterres roses for, er de samme som enkelte har ment at Ban Ki-moon har manglet. Diplomater har uttrykt en viss skuffelse over hans kommunikasjonsevner, samt tilbakeholdenhet i store konflikter som i Syria, Jemen og Sør-Sudan.

– Alle er veldig høflige når det gjelder Ban, men la oss erkjenne det, alle vet at han ikke har vært noen sterk generalsekretær verken når det gjelder interne reformer eller ekstern ledelse, sier en diplomat i FNs sikkerhetsrådet til nyhetsbyrået AFP.

– Han har de rette instinkter når det gjelder Syria og alt annet, men han har ikke vært i stand til virkelig å påvirke verdensopinionen i noen av disse sakene, sier den ikke navngitte diplomaten.

Fakta: António Manuel de Oliveira Guterres António Manuel de Oliveira Guterres ble født i Lisboa 30. april 1949. Generalsekretær i Partido Socialista, det portugisiske sosialistpartiet, fra 1992 til 2002. Statsminister i Portugal fra 1995 til 2002. President i Sosialistinternasjonalen fra 1999 til 2005. FNs høykommissær for flyktninger fra 2005 til desember 2015. Gift og har to barn. Kilde: NTB

Brende: En glimrende statsmann

Utenriksminister Børge Brende (H) var raskt ute med å gratulere Guterres på Twitter da nyheten ble kjent 6. oktober:

– Dette er det beste mulige utfallet for verden og FN. En glimrende statsmann, sier Brende.

Fns nye generalsekretær tiltrer offisielt 1. januar 2017.

Stoltenberg: Ser frem til å samarbeide med ham

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker Guterres varmt velkommen som ny generalsekretær i FN.

– Jeg er overbevist om at FN under hans lederskap vil fortsette å oppfylle sin avgjørende rolle i innsatsen for å takle globale utfordringer, sier Stoltenberg.

Han sier han håper på enda tettere samarbeid mellom NATO og FN i tiden som kommer.

– Forholdet mellom våre organisasjoner har blitt gradvis tettere over de siste årene. I dag dekker dialogen og samarbeidet en rekke saker, fra kvinner, fred og sikkerhet og beskyttelse av sivile til støtte fra alliansen for å styrke FNs fredsbevarende operasjoner, sier Stoltenberg.