Frykt for rasering av fortidsminner i Mosul-offensiv

IS vandaliserte blant annet museet i Mosul da de rykket inn i byen i juni 2014, og de ytterliggående islamistene gikk senere også løs på de arkeologiske stedene Nimrud og Hatra.

I propagandavideoer har IS-soldatene gått løs på uvurderlige kulturskatter med slegger, trykkluftbor og dynamitt, til sterke protester fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

– Dette vil gå inn i historien som et av de mest barbariske angrepene på menneskehetens arv. Disse forbrytelsene må ikke gå ustraffet hen, slo UNESCO fast.

År null i Palmyra. IS knuser fortidsminner av prinsipp - så sant de ikke kan selges.

Ytterligere rasering

Irakiske regjeringsstyrker, støttet av allierte militsgrupper og vestlige militærrådgivere og fly, innledet 17. oktober en storoffensiv for å drive IS ut av Ninawa-provinsen og storbyen Mosul. Det kan føre til ytterligere rasering av fortidsminner.

OMAR SANADIKI / X03682

– Vi har informasjon om at IS har etablert et nærvær på de arkeologiske stedene, sier Ahmed al-Assadi, en talsmann for de sjiamuslimske militsgruppene som deltar i offensiven mot IS.

De Iran-støttede militsgruppene er samlet i paraplyorganisasjonen Hashed al-Shaabi og er helt sentrale i stormløpet mot IS i Ninawa-provinsen.

– Vi forventer at IS vil forsøke å lokke de framrykkende styrkene til disse stedene, for å forårsake ytterligere ødeleggelse der, sier Assadi.

Verdensarv

IS har tidligere etablert en treningsleir ved oldtidsbyen Hatra, 110 kilometer sørvest for Mosul. Hatra står på UNESCOS verdensarvliste, og IS skal fortsatt ha styrker der.

Også ved oldtidsruinene i Nimrud, rundt 40 kilometer sør for Mosul, befinner det seg fortsatt IS-krigere. Militssoldatene vil derfor være «ekstremt forsiktige» når de nærmer seg området, sier Assadi.

– Vi må gjøre alt for å beskytte og bevare disse fortidsminnene, sier han.

UNESCO oppfordrer

UNESCO har oppfordret alle parter i krigen til å beskytte fortidsminnene og avstå fra all militær aktivitet der de ligger.

FN-organisasjonen har også sørget for at styrken som nå angriper Mosul, har fått koordinatene til stedene der fortidsminnene ligger.

– Jeg oppfordrer alle som er involvert i militær aktivitet til å beskytte fortidsminnene og avstå fra enhver militær bruk eller ethvert angrep mot kulturelle steder og monumenter, sier UNESCOs leder Irina Bokova. (©NTB)