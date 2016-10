Frykter IS vil bruke kjemiske våpen og bruke mennesker som skjold i kampen om Mosul

Allerede har ekstremistgruppen IS’ fryktede krigsstrategi rammet styrkene som skal fri Mosul.

Samtidig som de stadig har rykket nærmere storbyen, har irakiske styrker og deres støttespillere stadig blitt slått tilbake av den asymmetriske krigføringen. Soldater har møtt kanaler fylt med brennende olje, snikskyttere, selvmordsbombere, bombefeller og hemmelige tunneler.

USA forventer også at IS vil bruke kjemiske våpen for å slå tilbake offensiven, skriver Reuters.

Fakta: Mosul Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad.

Hadde opprinnelig rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer.

Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014.

90 prosent av de gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer.

Irakiske regjeringsstyrker og regjeringsvennlig milits støttet av en USA-ledet koalisjon har i lengre tid planlagt en militæroffensiv for å gjenerobre Mosul.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en offensiv mot Mosul vil føre til masseflukt og utløse en humanitær katastrofe.

Trodde du at det var den irakiske hæren som skulle erobre Mosul? – Det er mye mer komplisert

Tjenestemann: Brukte sennepsgass

Til nyhetsbyrået opplyser en amerikansk tjenestemann at IS allerede har brukt sennepsgass mot irakiske styrker.

Det viser prøver tatt fra granatfragmenter, som er testet for bruk av kjemiske stoffer.

Uncredited / TT / NTB Scanpix

– Gitt IS' forkastelige oppførsel og åpenbare mangel på respekt for internasjonale standarder og normer, er dette ikke overraskende, sier en annen tjenestemann til Reuters.

En annen som har gitt uttrykk for at de frykter at ekstremistgruppen vil bruke kjemiske våpen, er Thomas Weiss, leder av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon i Irak.

– Det har vært noen bevis for at IS kanskje bruker kjemiske våpen. Da er barn, eldre, funksjonshemmede spesielt sårbare, sa han tirsdag, ifølge Reuters.

Omringer byen

Til tross for at tjenestemannen Reuters har pratet med tror IS vil bruke kjemiske våpen, mener han de har svært begrensede evner til selv å utvikle kjemiske våpen.

Derfor mener tjenestemannen at IS krigføring med konvensjonelle våpen fortsatt er den farligste trusselen for den irakiske hæren, de kurdiske peshmerga-styrkene og de andre som kjemper for å frigjøre byen som har vært under IS’ styre i mer enn to år.

Uncredited / TT / NTB Scanpix

De omringer nå byen, og meldingene siden offensiven startet natt til mandag har gått ut på at de stadig rykker nærmere, men at tempoet i fremrykningen har roet seg noe.

Samtidig kommer det meldinger fra innsiden av byen om at terroren mot innbyggerne øker.

IS-soldater skal ha rømt, men de som er igjen er mer brutale. De dreper alle de tror kommuniserer med verden på utsiden, skriver AP, som har pratet med tre beboere i byen.

Mosul kan bli et brennende helvete på jord: IS har forberedt forsvaret av Mosul i to år

Vil bruke mennesker som skjold

Når slaget om selve byen inntreffer, advares det mot at IS vil bruke sivile som skjold.

De vil ikke la dem rømme byen. Ifølge BBC tror man at fortsatt er 700.000 mennesker i det som er den nest største byen i Irak.

Uncredited / TT / NTB Scanpix

– De som er der er der mot sin vilje. Vi har ikke sett noen endring de siste dagene som viser at folk flykter, sier Pentagon-talsmannen Jeff Davis til TV-kanalen.

Reuters har vært i kontakt med personer i byen som nektes og dra. VG gjengir meldinger som folk i Mosul har sendt til folk på utsiden.

«IS har nå kuttet internett, til og med på kafeer, og det er veisperringer overalt. De hindrer også sivile i å forlate byen, og de har gitt ordre om å drepe alle som forsøker å dra, til og med IS-medlemmer som forsøker å dra. Situasjonen er grusom, alle her er redde», heter det i en av meldingene avisen gjengir.