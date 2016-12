Full ordkrig mellom USA og Israel

Artikkelen blir oppdatert:

Forholdet mellom Israel og USA er for tiden sjeldent dårlig. Storavisen The New York Times skriver onsdag at anspentheten mellom de to allierte har nådd et nivå en sjelden har sett siden USAs daværende president Harry S. Truman anerkjente Israel i mai 1948.

USA nektet å stoppe FN-resolusjon

Stridens kjerne er at USA fredag for første gang avsto fra å legge ned veto mot en FN-resolusjon som krevde stans i israelsk bosetting i okkuperte områder.

Onsdag holdt USAs utenriksminister John Kerry en rundt 70 minutter lang tale hvor han forsvarte landets stemmegivning i FN.

Mener tostatsløsning er i fare

Hans hovedbudskap var at det ikke kan bli fred mellom Israel og Palestina uten en tostatsløsning, en løsning han nå mener er i fare.

– Avstemningen i FNs sikkerhetsråd handlet om å bevare tostatsløsningen. Det er det vi står opp for: Israels fremtid som en jødisk og en demokratisk stat, som lever side om side med naboene sine i fred og i sikkerhet, sa Kerry.

Donald Trump på Twitter onsdag: Ber Israel holde ut til 20. januar

Kerry med sterke beskyldninger mot Israel

Kerry angrep Israels statsminister Benjamin Netanyahu for hans støtte til bosettinger «strategisk plassert på områder som gjør to stater umulig». Den amerikanske utenriksministeren mener at Israel nå legger opp til å velge mellom demokrati og en jødisk stat.

– Hvis valget er en stat, kan Israel enten være jødisk eller demokratisk. Det kan ikke være begge deler, og det vil aldri egentlig ha fred, sa Kerry, som gikk til frontalangrep på deler av israels regjering.

– Den israelske statsministeren støtter offisielt en tostatsløsning, mens hans nåværende koalisasjon er den mest høyrevridde i Israels historie. Agendaen er drevet at de mest ekstreme elementene, sa Kerry.

Kerry ble først stoppet av Det hvite hus

En frustrert Kerry, som har 23 dager igjen i jobben, skal ifølge The New York Times ønsket å holde talen for mer enn to år siden, men da skal Det hvite hus ha satt foten ned.

BAZ RATNER / Reuters / NTB scanpix

Det gikk ikke lang tid før Netanyahu slo tilbake. Først i en uttalelse, deretter i en TV-tale og til slutt på en pressekonferanse sent på kvelden. Han mente at Kerry var partisk i sine uttalelser.

– For en hel time angrep utenriksministeren det eneste demokratiet i Midtøsten, sa Netanyahu i den direktesendte TV-talen.

Resolusjonen skapte sterkte reaksjoner

Israelske politikere har gitt uttrykk for raseri over vedtaket i Sikkerhetsrådet fredag. Netanyahu karakteriserte FN-resolusjonen som «skammelig», ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Under pressekonferansen hevdet en sint Netanyahu at Kerrys visjon kan gjøre «stor, stor skade» på hans land. Netanyahu sa også at israelere «ikke trenger å bli belært om viktigheten av fred fra utenlandske ledere».

Netanyahu mener at Kerry er «overdrevent» opptatt av bosettninger og at han i sin tale knapt berørte «konfliktens kjerne - palestinsk motstand til en hver form for en jødisk stat».

Twitter-støtte fra Trump

USAs påtroppende president Donald Trump sier i en Twitter-melding onsdag at USA «ikke kan fortsette å behandle Israel med en slik total forakt og mangel på respekt».

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

«De pleide å ha en stor venn i USA, men ikke nå lenger, skriver Trump på sin offisielle twitterkonto. Han legger til at begynnelsen til slutten på vennskapet var «en forferdelig Iran-avtale» og «nå dette (FN).

Deretter ber Trump Israel om å holde ut og «være sterke» til den 20. januar. Det er datoen da Trump tar over presidentembetet fra Barack Obama.

Netanyahu svarte med å takke Trump på Twitter: