Mens Donald Trump har bombet en syrisk flybase for å staffe Bashar al-Assad og hans regime for et gassangrep på sivilbefolkningene i Khan Sheikhoun, så fortsetter den syriske regjeringen å benekte at de har brukt kjemiske våpen.

Russerne hevdet onsdag at syrerne bare hadde bombet med konvensjonelle bomber og at de hadde truffet et av opprørernes våpenlagre i byen. De hevdet at opprørerne drev produksjon av miner med kjemisk gass i dette lokalet og at det derfor var opprørernes feil at over 80 mennesker ble drept av gassen.

I ettertid har blant annet Storbritannias tidligere ambassadør, Peter Ford, en kjent kritiker av britisk Syria-politikk, hevdet at det ikke finnes noe bevis for at Assad sto bak noe kjemisk angrep.

Alaa Alyousef

– Det fantes ikke noe våpenlager der

Men syrere som var bosatt i Khan Sheikhoun og som overlevde gassforgiftningen, sier det ikke fantes noe våpenlager eller noen våpenfabrikk der bombene falt ned.

– Jeg er helt sikker at det ikke er militærbaser i Khan Sheikhoun. Det finnes bare sivile og en silo for lagring av korn. Det finnes heller ikke islamister eller IS, sier Alaa Alyousef.

Han opplyser at huset hans bare var 200 meter fra der hvor bombene falt ned tirsdag morgen.

– Hvordan skal jeg kunne bo på et sted der det liksom skal være en lagringsplass for kjemiske våpen. Dette er sinnssykt og ikke sant. Det som russerne og syriske myndighetene sier er ikke sant. Jeg så selv da flyene angrepet oss. Jeg så gassangrepet. Det var to fly og de angrep to ganger hver, med fire bomber. Jeg har masse videoer og beviser om angrepet, sier Alyousef.

Han overlevde angrepet, men sier han mistet 19 av sine slektninger. Han tror han selv overlevde fordi han fuktet en klut med cola og epleeddik og holdt den foran munnen.

Privat

Byen er full av flyktninger

Den kjente frilansjournalisten Hadi Abdullah, som har to millioner følgere på sosiale medier, sier han kjenner Khan Sheikhoun godt. Han insisterer på at det ikke har vært noen baser for opprørerne i byen.

– Jeg har bodd der lenge og er sikker på at det ikke har vært noen base der, sier Abdullah. Som alle journalister som opererer i de opprørskontrollerte områdene i Syria må han kunne sies å ha en opprørsvennlig innstilling.

Han og flere andre kilder opplyser til Aftenposten at det er mange flyktninger i Khan Sheikhoun på grunn av kampene i Hama, en by som ligger et par mil lenger sør.

AMMAR ABDULLAH /Reuters/NTB scanpix

– Granaten traff midt i gaten

Alaa Alyousefs fetter, Abdulhamid, mistet kona og tvillinger som bare var 9 måneder gamle. Han sier i et TV-intervju som den opprørsvennlige TV-kanalen SRLW har lagt ut på YouTube, at han er overbevist om at gassen kom fra bomber som var sluppet fra fly.

Abed Razaq Khalil i helsemyndighetene i opprørskontrollerte Idlib sier til VG at han har dratt til landsbyen Khan Sheikhoun for å sjekke nedslagsfeltet:

– Det er midt i gaten, og ikke i nærheten av noe bygg. Vi har tatt prøver som vi skal få undersøkt av internasjonale organisasjoner, sier Khalil til VG.

VG har også snakket med en overlevende, Abed Kontar. Han sier påstandene om at en våpenfabrikk ble truffet ikke stemmer med det han selv så på stedet.

De hvite hjelmene

Bombet dag før

Øyenvitner som Aftenposten har snakket med sier Khan Sheikhoun ble bombet også den 3. april.

Bilder som er tatt i Khan Sheikhoun og som er sendt ut av de internasjonale billedbyråene, viser minst én sammenrast bygning. Det er uklart om dette skyldes tirsdagens bombing eller om de kan ha blitt bombet en annen dag.

Aftenposten får opplyst at blant de bygningene som ble bombet var en silo, et lager for mel og en bygning som tilhørte hjelpekorpset som kalles «De hvite hjelmene».

– Bygningen vår ble bombet, sier Hamid Kutini fra De hvite hjelmene på telefon.

Han sier også at han er sikker på at gassen kom fra bomber som ble sluppet av fly.

Aftenpostens kilder har sendt oss flere bilder som viser stedene som er blitt bombet.

De hvite hjelmene

Syria: Vi vil slippe til etterforskerne

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.

Syrias utenriksminister Walid Muallem har sagt at syriske myndigheter vil la internasjonale etterforskere få slippe inn til stedet der forgiftningen skjedde. Men de setter som vilkår at etterforskerne kommer inn via Damaskus og ikke Tyrkia.

Han sier Syria også trenger forsikringer om at granskningen vil være nøytral og ikke politisert.

Alaa Alyousef/AP/ NTB scanpix

Tyrkia: Nervegass påvist

Den tyrkiske helseministeren har sagt at deres undersøkelser av ofrene tilsier at de har vært utsatt for nervegassen sarin.

OPCW tok etter det Aftenposten har fått opplyst fra Verdens helseorganisasjon (WHO) prøver av ofrene som kom til Tyrkia samtidig med at de tyrkiske legene tok sine prøver.

OPCW sier en e-post til Aftenposten at de ikke kan kommentere en pågående etterforskning.

OPCW og FN slo i fjor fast at syriske myndigheter ved minst tre anledninger hadde brukt klorgass mot sin egen befolkning i 2014 og 2015. Da FNs sikkerhetsråd stemte over en resolusjon om sanksjoner mot Syria den 28. februar i år, så la Russland og Kina ned veto.

Hadi Abdullah

Skeptisk til russernes forklaring

En ekspert på kjemisk krigføring, briten Hamish de Bretton-Gordon, sier til nyhetsbyrået AP at han er overbevist om at det var sarin som ble brukt i Khan Sheikhoun. Han peker blant annet på krampetrekningene og de sammentrukne pupillene.

– Nervegass angriper nervene og hindrer at de virker. Det er derfor øynene ikke virker, fordi øyet er dødt.

Han er meget skeptisk til myndighetens påstand om at man traff en bygning som innhold gassen.

Han sier sarin ikke er stabilt nok til å tåle den intense varmen fra eksplosjonen fra en bombe.

– Det er slik man ødelegger sarin, man brenner den opp og sprenger den, sier han til AP.