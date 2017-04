Den somaliske nomadefamilien hadde et godt liv. 200 geiter var mer enn nok til å brødfø mor, far og de ni barna som holder til i Dangorayo-distriktet nordøst i Somalia. For to år siden startet problemene. Regnet uteble, og gradvis begynte geitene å dø.

For fem måneder siden var det bare 20 geiter igjen. Mannen tok dem med seg for å forsøke å finne vann. Kona Halima Ahmed Hersi gikk for å finne mat mens de ni barna var igjen i teltet. Da hun kom tilbake noen timer senere, var sønnen Jama (5) borte. De satte i gang en leteaksjon i ørkenen. Tre dager skulle det ta før de fant ham igjen.

Hersi fortalte historien sin til medarbeidere fra Kirkens Nødhjelp forrige uke. Seks år etter at Somalia ble rammet av tørke som førte til at 250.000 mennesker døde, står igjen landet på randen av en sultkatastrofe. Ifølge FN mangler 3 millioner mennesker mat og 900.000 barn er underernærte.

– Verden er ikke klar over hvor alvorlig og akutt situasjonen er. I 2011 rammet tørken noen få områder i Somalia, men nå har det vært tørke i to år over hele landet, fremholder Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I ett år har FN advart uten å bli hørt. Nå står verden overfor den verste sultkatastrofen siden krigen.

Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Avhengige av dyrene

Mange somaliere er nomader, og for dem er dyrene alt. Når dyrene dør, begynner menneskene å sulte. Nå bukker selv kamelene under. Over alt i landet ligger det dyrekadavre og råtner.

Somalia er ikke det eneste landet som risikerer en sultkatastrofe. Ifølge FN truer hungersnød 20 millioner mennesker i fire land: Sør-Sudan, Somalia, Jemen og Nigeria.

Flere forskere mener at krig, uro og politisk vanstyre er hovedårsaken til den krisen vi nå ser, og at lite er blitt gjort for å bedre befolkningens evne til å takle tørkekatastrofer, for eksempel ved å grave brønner og bygge irrigasjonssystemer.

– Svake stater, stater som ikke fungerer og væpnede konflikter har gjort det vanskelig å drive langsiktig utviklingsarbeid som ville ha gjort disse landene mer motstandsdyktige mot naturkatastrofer, sier Morten Bøås, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Tørke er ikke det verste

Hvis disse landene hadde hatt velfungerende stater og levd i fred, ville de ha vært i bedre stand til å takle en tørkekatastrofe, men dette er svake stater med lite ressurser og byråkratier som fungerer dårlig, mener forskeren Håvard Mokleiv Nygård fra fredsforskningsinstituttet PRIO.

– Konflikt gjør svake stater enda svakere. Det er ikke tilfeldig at hungersnøden i Nigeria er konsentrert i de områdene der terrororganisasjonen Boko Haram gjennomfører angrep.

Både opprørsgrupper og stater bruker nødhjelp som et virkemiddel i krigføringen: grupper som støtter myndighetene eller opprørssoldatene blir nektet bistand, mens nødhjelp i andre områder blir brukt til å kjøpe lojalitet.

– Det er flere rapporter om stater som hindrer humanitære organisasjoner å få tilgang til rammede områder, og det er ikke uvanlig at opprørsgrupper angriper hjelpeorganisasjonene for å skade befolkningen, påpeker Nygård.

Flere kriser samtidig

I Nigeria er 5,1 millioner mennesker truet av sult, ifølge FNs tall. I delstaten Borno antar man at hungersnød inntraff allerede i fjor. Årsaken skal være Boko Harams brutale herjinger.

I Sør-Sudan har det vært borgerkrig siden desember 2013, noe som har sendt millioner av mennesker på flukt. I februar erklært FN hungersnød i to regioner i landet. Anslaget er at 5,5 millioner mennesker vil være rammet av sult innen juli.

Ifølge tidsskriftet The Economist er situasjonen blitt enda verre fordi myndighetene aktivt har stoppet FNs nødhjelpsforsyninger. Årsaken skal være at man frykter at maten skal ende opp hos fiendens soldater.

I Jemen utkjempes også en borgerkrig mellom iranskvennlige houthi-opprørere og den saudistøttede regjeringen. I tillegg bidrar blant andre militser som støtter Al-Qaida og IS, til blodsutgytelsene. Resultatet er at 7 millioner mennesker er avhengig av hjelp for å overleve.

Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Litt bedre i Somalia

Ifølge forskeren Rob Bailey fra det britiske forskningsinstituttet Chatham House er den politiske situasjonen i Somalia litt bedre sammenlignet med hvordan det var under krisen i 2011. Den gangen var Somalia et land uten stat, og soldater fra Den afrikanske unionen kjempet mot den islamske terrororganisasjonen Al Shabaab.

I februar ble en ny president valgt, og Somalia har fått en føderal regjering. Samtidig er staten fortsatt svak og tørken har rammet hele landet. Selv om Al Shabaab er kraftig svekket, fortsetter den å slå til i flere regioner, fremholder Bailey.

Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Fant sønnen livløs

Etter tre døgns letning fant til slutt den somaliske nomadekvinnen Halima Ahmed Hersi sønnen Jama livløs ute i ørkenen.

Like etter ble situasjonen så desperat at moren og de ni barna flyktet til Uusgure for å få hjelp. Landsbyen ligger i Dangorayo-distriktet nordøst i Somalia. Bakken er brunsvidd, og over alt ligger det strødd dyrekadavre som råtner. Familiens siste geiter er døde.

Familien bor nå i et telt som er laget av en plastpresenning. De større barna leker, mens de minste er så svake at de ligger helt apatiske i skyggen. Hersi holder sønnen på pannen. Hun tror at femåringen overlevde takket være Gud, men han blir aldri den samme igjen. Tre døgn i ørkenen uten mat og vann har gitt ham en hjerneskade.

Hersi har ingen tro på at hun eller de ni barna skal overleve.

– Jeg ville ikke at barna skulle dø ute i ørkenen uten at noen fikk se det. Derfor flyktet vi hit slik at de ikke skulle dø alene, sa hun til Kirkens Nødhjelp.