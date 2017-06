George og Amal Clooney fikk tvillinger

I en pressemelding fra paret framgår det at tvillingene ble født tirsdag morgen, noe som trolig må ha vært en påkjenning for pappa George. I meldingen står det at mor og barn er glade, friske og har det bra, mens George har fått beroligende midler og vil komme seg igjen om et par dager. Dette er første gang 56-åringen og hans 17 år yngre advokatkone blir foreldre.