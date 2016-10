Gerardo er én av 11 millioner som kan bli kastet ut av USA. Se hvilken president som har kastet ut flest ulovlige immigranter.

Ulovlig innvandring er ett av de heteste temaene i USAs valgkamp.

Trump har lovet å kaste ut alle de 11 millioner immigrantene som oppholder seg ulovlig i USA. I tillegg vil han bygge en mur på grensen til Mexico. Hillary Clinton vil ha en reform som gir dem uten papirer en mulighet til å bli lovlige borgere.

Visepresidentkandidatene, som i natt møttes til debatt, er akkurat like uenige.

Var ni år da han snek seg inn i USA

Gerardo O. (32) husker hele flukten fra Mexico. Hvordan hele familien måtte krype under gjerdet ved grensen. Hvordan alle syv ble stuet inn i en liten bil så fort de var kommet frem til USA. Hvordan den sørcaliforniske heten var så overveldende den julidagen i 1993 at det var vanskelig å puste i det tettpakkede kjøretøyet.

Han var ni år den gangen og husker synet av bevæpnede soldater i grønne uniformer som gikk forbi bilen uten å oppdage dem.

Og han husker hvordan de kom frem til Los Angeles. Mor, far, tre døtre og to sønner.

I dag er han 32 år gammel og fast ansatt på niende året i resepsjonen på et firestjerners hotell i San Francisco.

Har ikke fortalt arbeidsgiver at han er her ulovlig

Vi treffer ham under en bakende morgensol i en vakker park ved San Francisco Bay. Tidevannet har trukket seg tilbake. Fugler og småbarnsfamilier går mellom steinene på leting etter skjell og krabber. Gerardo myser under capsen og ber om at etternavnet hans ikke blir publisert i avisen. Arbeidsgiveren hans vet ikke at han oppholder seg ulovlig i USA.

– Selv kollegene mine i resepsjonen, folk jeg har jobbet med i flere år, vet det ikke. Ikke fordi jeg skammer meg over det, men det er heller ikke noe jeg trenger å snakke så høyt om, sier han.

Ingen har kastet ut flere enn Obama

Ulovlig innvandring har vært et betent politisk tema i USA i over 200 år. I 1808 ble det forbudt å importere slaver til landet. De rundt 50.000 slavene som ble smuglet inn i landet i årene etterpå, ble de første ulovlige innvandrerne.

I dag er det rundt 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA. Tallet har vært stabilt siden 2009, selv om andelen som kommer fra Mexico har sunket fra 6,9 til 5,8 millioner siden den gang.

Til tross for at de er i landet ulovlig, velger de ulovlige innvandrerne å bli stadig lenger i landet. I dag har 66 prosent av dem bodd i USA i minst ti år. For et tiår siden var tallet 41 prosent.

Presidenter opp gjennom årene har forsøkt ulike måter å løse problemet med udokumenterte innvandrere på. Barack Obama har valgt en kontroversiell løsning der han har fredet innvandrere som kom ulovlig inn i landet som barn.

Ordningen er kjent som DREAM Act, der bokstavene står for Development, Relief, and Education for Alien Minors.

Folk som Gerardo, som kvalifiserer til ordningen, kan dermed oppholde seg og jobbe i landet uten frykt for å bli kastet ut. Foreløpig.

Men Obama er også den presidenten gjennom tidene som har kastet ut flest ulovlige innvandrere. Fra 2009 til 2015 deporterte USA hele 2,5 millioner mennesker, et tall som trolig vil øke til rundt tre millioner innen Obama flytter fra Det hvite hus i januar.

Over 90 prosent av personene som kastes ut, er personer som er straffedømt i USA.

Til sammenligning deporterte George W. Bush ut rundt to millioner mennesker mens han satt som president fra 2001 til 2009.

Trump truer med å kaste ut alle som bor i USA ulovlig

Gerardo er imidlertid beskyttet på to ulike måter.

I tillegg til å være en såkalt DREAMER, bor han i Oakland og jobber i San Francisco – to av byene i USA der lokalmyndighetene har lovet å ikke straffeforfølge ulovlige innvandrere så lenge de ikke bryter andre lover.

Men nå truer Donald Trump, republikanernes kandidat i det amerikanske presidentvalget, med å gjøre tilværelsen langt mindre trygg for Gerardo og de anslagsvis 11 millioner andre udokumenterte immigrantene som bor i USA.

En stor mur strekker seg allerede langs grensen mellom USA og Mexico. Aftenposten tilbrakte en dag på hver side av muren i Nogales, som er delt på midten av et ni meter høyt metallgjerde.

Trumps immigrasjonsplan, som er mest kjent for løftet om å bygge en stor mur langs grensen til Mexico, inneholder også konkrete planer om å straffe frihavnbyer som San Francisco dersom de fortsetter å ignorere føderale lover.

Presidentkandidaten lover også å tredoble antallet ansatte i etaten som har som ansvar å deportere udokumenterte immigranter.

– Alle som har kommet til landet ulovlig, står i fare for å bli deportert. Det er det som er poenget med å ha et lovverk, sa Trump i en stor tale om immigrasjonspolitikken sin i slutten av august:

Til Aftenposten fortalte Trump i fjor at han vil kaste ut de ulovlige innvandrerne «så fort at hodet ditt kommer til å spinne.»

Eisenhower gjennomførte hardhendt massedeportasjon

Forskjellen på Obamas og Trumps politikk er at Trump beskriver en brutal masseoperasjon – til forskjell fra dagens individbaserte politikk som i hovedsak går ut over kriminelle innvandrere.

Trump ville ikke blitt den første presidenten som prøver seg på massedeportering. Fire presidenter har gjort det før ham: Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman og Dwight Eisenhower.

Eisenhowers massedeportasjon er mest berømt. Den gikk under navnet «Operation Wetback» og førte til at rundt 250.000 mennesker ble arrestert og kastet ut av landet. I tillegg valgte flere hundre tusen mennesker å flykte fra USA til Mexico. Operasjonen ble kraftig kritisert fordi den var så hardhendt.

Donald Trump har flere ganger trukket frem «Operation Wetback» som et eksempel til etterfølgelse.

Redd for at barna skal vokse opp uten far

Trumps immigrasjonspolitikk gjør Gerardo urolig.

– Mer enn det. Jeg blir vettskremt. Jeg er gift med en amerikansk statsborger og vi har to små døtre som også har amerikansk pass. Jeg er redd for å miste dem, jeg er redd for at barna mine skal vokse opp uten faren sin, sier 32-åringen.

Han blir også sint.

– Alt dette hatet er veldig skummelt. Jeg blir skuffet og sint når jeg hører hvordan Trump-tilhengerne snakker om oss. Jeg er så glad i dette landet, men akkurat nå føler jeg meg ofte uønsket, sier Gerardo.

Udokumenterte immigranter misbrukes i arbeidsmarkedet

Rundt 8 millioner av de udokumenterte immigrantene er aktive i arbeidsmarkedet, ifølge offisielle tall. Gerardo påpeker at det vil få store konsekvenser for USA dersom alle disse skal deporteres.

– Vi gjør jobber vanlige amerikanere ikke ønsker å gjøre. Folk flest tenker nok ikke over at mesteparten av det de spiser, for eksempel, er et resultat av arbeidskraft fra immigranter. Det er vi som plukker grønnsakene, som pakker dem, som tilbereder dem. Uten oss stopper landet opp, sier 32-åringen.

Udokumenterte immigranter blir også langt dårligere betalt enn folk med arbeidstillatelsene i orden, påpeker Jocelyn Larkin, som leder The Impact Fund, en organisasjon som tilbyr juridiske tjenester til vanskeligstilte grupper i USA.

– Vi ser ofte hvordan folks lønninger blir regelrett stjålet fra udokumenterte arbeidere. I tillegg er det vanlig med uutholdelige arbeidsforhold. Mange ender opp uten å bli betalt, uten medisinsk tilsyn eller noen form for økonomisk sikkerhet. Kvinner er også mer sårbare for seksuelle overgrep, sier Larkin.

Dro tilbake til Mexico, følte seg ikke hjemme

Selv om hun gjør et poeng av at organisasjonen hennes ikke støtter den ene presidentkandidaten over den andre, er hun tydelig på hva hun mener om en immigrasjonspolitikk som baserer seg på å kaste ut 11 millioner udokumenterte innvandrere:

– Det ville ødelagt familier og hatt en negativ effekt på den amerikanske økonomien.

For Gerardo O. er Mexico et fremmed land. Det oppdaget han da han for første gang dro tilbake til andsbyen der han ble født tidligere i år.

– Jeg fikk et spesielt reiseløyve for å besøke bestemoren min, som er syk. Jeg var der i ti dager. Det var veldig rart. Jeg hadde gledet meg til å komme hjem, men jeg merket fort at jeg ikke følte meg hjemme der. Jeg har bodd her i USA siden jeg var ni år gammel. Det er dette som er hjemmet mitt, sier tobarnsfaren.