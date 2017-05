Giftskyen kommer oftest tidlig om morgenen. Da bør en million moskovitter stenge vinduene.

– Vi kjente giftlukten komme i dag morges i sekstiden. Det er klart vi blir veldig bekymret, sier Vladimir.

– Vi vet at dette i store mengder kan være meget farlig gift

Skuespilleren Vladimir er ute med ungen på lekeplassen ved boligblokken i bydelen Novokasino. Da familien våknet noen timer tidligere, kjente de stanken av den giftige, fargeløse gassen hydrogensulfid.

Målingene lå 50 ganger over den tillatte grensen i Moskva-bydelen, noe som gir åndeproblemer, kløe, rennende nese og hoste.

Når giftgassen kommer sivende, er det bare å stenge vinduene, holde seg innendørs og vente på at vinden blåser den vekk.

– Moskva er en sivilisert, moderne storby. Da kan vi rett og slett ikke ha det slik, sier Vladimir.

Gina Grieg Riisnæs

De gigantiske giftutslippene i Moskva

I mars, april og mai har innbyggere i hele sørvestlige Moskva med jevne mellomrom kjent den stramme, kvalmende lukten av hydrogensulfid.

Et av de største utslippene fant sted 17. mai. Den dagen ble det målt utslipp av hydrogensulfid langt over faregrensen i blant annet bydelene Kapotnija, Lublino, Vijino Zjulebino, Novokosina, Kuzminiki og Marino.

I disse delene av Moskva bor det over to millioner moskovitter.

Vind- og værforhold gjør at lokalbefolkningen ikke er i tvil om hvor giftutslippene kommer fra.

Megabyen Moskva

Offisielt bor det 13 millioner mennesker i Russlands hovedstad, men forskning basert på mat- og vannforbruk har anslått at det reelle tallet kan være opp mot 20 millioner.

Stor biltrafikk med endeløse køer og 50 store forurensende fabrikker, kraftverk og oljeraffinerier og industrianlegg har ført til store utslipp.

Myndighetene hevder at utslippene er redusert med 11 prosent de siste fem årene som følge av høyere parkeringsavgifter og kraftig utbygging av kollektivtrafikken.

Økt miljøengasjement har dessuten ført til at myndighetene de siste årene har satt opp 50 nye målestasjoner.

Det er disse stasjonene som har registrert utslippene.

Miljøsynder med bindinger til Norge

Vladimir Tsjuprov i Greenpeace Russia viser Aftenposten den store fabrikken Moskva Oljeraffineri i utkanten av Moskva, noen få kilometer fra tettbebygde områder.

– Det er ingen tvil om at fabrikken har skylden og at dette setter liv og helse i fare. Særlig for eldre, små barn og personer med astma og allergi, sier Tsjuprov.

Fabrikken eies av olje- og gassgiganten Gasprom Neft. Her produseres 34 prosent av all olje, diesel og andre oljeprodukter til Moskva-regionen.

Norske skattebetalere eier en liten del av selskapet som har stått bak flere at utslippene.

Det norske oljefondet i fjor investerte 590 millioner kroner i selskapet og eier 0,42 prosent.

Stemples som fremmede agenter

Putin har utpekt 2017 som miljøets år, noe som har gjort det populært å snakke om miljø i Russlands maktelite.

Likevel har forholdene blitt verre for mange miljøgrupper, som er blitt stemplet som fremmede agenter fordi de har mottatt pengestøtte fra utlandet.

En fersk rapport fra Russian Social-Ecological Union og Naturvernforbundet viser at 28 miljøorganisasjoner er blitt stemplet som «fremmede agenter». 11 av gruppene er allerede nedlagt.

I tillegg er det flere tilfeller hvor miljøaktivister er blitt utsatt for fysiske angrep og overfall, samt systematisk forfølgelse fra Kreml-lojale medier og betalte «aktivister» som jobber for energiselskapene.

Russiske miljøaktivister jager synderen

Tsjuprov peker mot de delene av fabrikken hvor utslippene kommer fra.

– Når innbyggerne selv kjenner den sterke lukten av råtne egg, vet vi at konsentrasjonen av hydrogensulfid er minst det dobbelt av det tillatte nivået, sier Greenpeace-aktivisten.

– Hva kan gjøres?

– Det finnes bare tre alternativer. Stenge hele anlegget, flytte menneskene lengre vekk eller gjøre store investeringer i fabrikken.

Den første offisielle reaksjonen på de gjentatte giftmålingene fra myndighetene, var å skylde på feil ved måleutstyret.

– Det er det selvfølgelig ingen som tror på. Folk kan lukte selv og føle på kroppen disse utslippene.

– Men det er nesten et like stort problem at mange innbyggere ikke tror at det nytter å gjøre noe.

Russiske olje- og gasselskaper har vært vant til å gjøre som de vil. De sikrer over halvparten av det føderale budsjettet.

– Derfor har myndighetene lukket øynene for dette, sier Tsjuprov.

De siste utslippene har imidlertid utløst omfattende presseoppslag og en storstilt underskriftskampanje. Det gir nå uventede resultater.

Alexei Druzhinin, TT / NTB scanpix

Miljø presser frem lokaldemokrati

22. mai innrømmet Moskva oljeraffineri at det hadde sluppet ut hydrogensulfid, men avviser at det har forårsaket helseskader.

– Det er oppdaget verdier over det som er standard, bekreftet selskapet ifølge Interfax.

Fredag ettermiddag rettet den russiske naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoi overraskende knallhard kritikk mot fabrikken.

For første gang etter gjentatte giftutslipp, slo russiske miljømyndigheter kategorisk fast hvem som hadde skylden for utslippene:

– Vi har funnet ut at Moskva oljeraffineri er skyld i lukten vi kjenner i sørvestlige Moskva. Raffineriet har nå innrømmet utslippene, sa Donskoi på Nevskij miljøkongress i St. Petersburg.

Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.

– Vi vil nå komme med et krav mot fabrikken for disse bruddene.

Levde en måned i giftdamp

– Forholdene er betydelig verre andre steder i Russland enn i Moskva, sier Vladimir Tsjuprov i Greenpeace Russia.

I april brøt det ut en brann ved det store Alabusjina-feltet til Lukoil i republikken Komi i nordvestlige Russland.

I over en måned ble innbyggerne i nabolandsbyene, som i stor grad tilhører urbefolkningen, utsatt for store hydrogensulfid-utslipp.

