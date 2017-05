Granskeren som Donald Trump ikke kan si opp

En sensommerdag i 2001 avla Robert Mueller eden som ny FBI-sjef etter å ha blitt utpekt av president George W. Bush. Knapt en uke senere styrte terrorister fly inn i World Trade Center og Pentagon. Slik startet en turbulent tid for Mueller som USAs øverste føderale politisjef. I et ellers sterkt polarisert politisk landskap var Mueller så respektert i begge politiske leirer at president Barack Obama ba ham fortsette da tiårsperioden hans var ute.

Nå er Mueller utpekt som spesialgransker med ansvar for å etterforske Russlands innblanding i det amerikanske valget. I praksis betyr dette at Mueller overtar FBIs etterforskning av saken, mens to kongresskomiteer fortsetter sine undersøkelser på egen hånd.

Den 72 år gamle juristen får vide fullmakter i sitt oppdrag.

Dette kan han gjøre

Han kan sette i gang etterforskninger, stevne for å kreve papirer utlevert og sette folk under tiltale. Og i motsetning til andre statsadvokater trenger han ikke fortelle justisdepartementet om hva han holder på med. Bare ved større grep kan han måtte melde fra.

Han kan etterforske alt med bånd til Russlands-rabalderet. Dermed kan han – hvis han vil – gå inn i avskjeden av FBI-sjef James Comey.

Mueller får eget budsjett og egne folk og kan hente inn hvem han vil. I løpet av to måneder må han levere et budsjettforslag.

Han fortsetter så lenge han vil og kan ikke sies opp av president Trump. Det er det bare visejustisministeren, Rod Rosenstein, som oppnevnte ham, som kan. Han må også ha en relevant grunn.

Blir det som i Monica Lewinsky-saken?

Fullmaktene strekker seg imidlertid ikke så langt at Mueller kan gjøre hva som helst. På 1990-tallet ble Kenneth Starr oppnevnt til å granske en eiendomssak, Whitewater, der ekteparet Clinton hadde vært involvert. Starr utvidet imidlertid sine undersøkelser til å gjelde en rekke andre saker og fikk kritikk fra Clintons partifeller for dette. Blant annet første hans granskning av presidentens affære med Monica Lewinsky til at Kongressen åpnet riksrettssak.

Den gang ga lovgivningen spesialetterforskeren videre fullmakter. Nå må saker som etterforskes ha klar sammenheng med Russlands-hackingen av valgkampen.

Hvem er Mueller?

Robert Swan «Bob» Mueller III er født i New York i 1944 og oppvokst i Pennsylvania. Som ungdom gikk han på en eksklusiv kostskole der han var kaptein i europeisk fotball, hockey og lacrosse.

Han var marineinfanterist og ledet en kamptropp i Vietnam på slutten av 1960-tallet, ifølge FBIs opplysninger om ham. Herfra har han medaljene Bronze Star for heltemodig innsats og Purple Heart for å ha blitt såret i kamp.

Detaljorientert

Den tidligere FBI-sjefen har også hatt en rekke stillinger i påtalemyndigheten og vært privatpraktiserende advokat. En av hans medarbeidere fra 11. september-tiden forteller at Mueller i lang tid jobbet fra klokken 06.00 til 23.00. Han avviste å bli orientert gjennom oppsummeringer, men gikk gjennom detaljene i avhør gjennomført av enkeltagenter.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Hva sier folk om ham?

I Kongressen varierer reaksjonene på utnevnelsen fra glede til likegyldighet. De fleste republikanerne ville ikke ha en spesialgransker, men tar valget av Mueller til etterretning. Han arbeidet frem til nå i et advokatfirma som representerer flere i kretsen rundt Donald Trump uten at demokratene har protestert på dette.

Mueller får fabelaktige skussmål fra en rekke hold. Her er noen eksempler:

– Jeg vet om svært få personer i offentligheten som konsekvent har vist mer integritet under press enn Bob Mueller, sa Barack Obama da Mueller gikk av som FBI-sjef.

– Hel ved – den mest respekterte anklager i USA, sier Neil MacBride, tidligere statsadvokat og kollega til The Washington Post.

– Det finnes ingen bedre til hardnakket å forfølge et mål og stå imot press fra Kongressen, presidenten, mediene, noen i FBI, justisministeren, visejustisministeren. Det finnes ingen bedre, sier tidligere FBI-topp Philip Mudd til CNN.

– Hvis noen kan holde seg til saken og ikke bli hindret av politiske nykker, så er det Bob Mueller, sier republikaner og tidligere justisminister John Ashcroft til Los Angeles Times.

Hva kan dette føre til?

Mueller må til slutt enten tiltale noen eller levere en rapport til Justisdepartementet med eventuelle anbefalinger. En eventuell riksrettssak blir derimot iverksatt i Representantenes hus. Hittil er kun to presidenter tiltalt: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Begge ble frikjent i Senatet. Richard Nixon trakk seg før saken om riksrett kom opp til avstemning.