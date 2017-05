Gråt i retten da han erklærte seg skyldig i «sexting»

Noen burde ikke hatt lov å ha sin egen mobiltelefon. I hvert fall ikke en med kamera. Anthony Weiner (52) er en av dem.

Hans iver etter «sexting» – i dette tilfellet ensbetydende med å dele altfor private bilder av seg selv med langt yngre kvinner – har kostet ham den politiske karrièren, ryktet og ekteskapet.

Fredag skrives et nytt kapittel i alle Weiner-skandalene.

Flere amerikanske aviser melder at den tidligere kongressmannen har møtt i en føderal rettssal på Manhattan i New York. Der har han erklært seg skyldig i å ha sendt obskøne meldinger og bilder til en mindreårig. FBI har ledet etterforskningen.

Denne gangen handler det om meldinger Anthony D. Weiner skal ha sendt fra januar til mars i fjor. Mottageren var en 15 år gammel jente i Nord-Carolina.

Nyhetsbyrået AP skriver at Weiner gråt i retten mens han ba 15-åringen om unnskyldning. Hun har tidligere hevdet at eks-politikeren ba henne kle av seg foran kamera.

– Jeg har en sykdom, men jeg har ikke noen unnskyldning, sa han.

Som en del av en tilståelsesavtale sa han seg villig til ikke å anke straffen dersom den blir på under 27 måneder i fengsel.

AP skriver også at Weiner må registrere seg som sexforbryter.

Twitter-tabben

Weiners mobil-bravader startet i 2011, og endte med at demokraten trakk seg fra Kongressen. Da la han rett og slett ut et bilde av sitt eget underliv, dekket av en boksershorts, på Twitter-kontoen sin.

Først nektet han, og påsto at kontoen var hacket. Senere kom det frem at han bare hadde tabbet seg ut, og postet bildet til alle sine følgere i stedet for til den 21 år gammel kvinne han på den tiden utvekslet sex-bilder med.

Den ble også kjent at hun ikke var den eneste som hadde mottatt slike bilder.

– Jeg trekker meg fra Kongressen slik at mine kolleger kan gå tilbake på jobb, mine naboer kan velge en ny representant, og viktigst av alt, slik at min kone og jeg kan fortsette å heles fra skaden jeg har påført oss, sa han.

En sjanse til

Med sin kone Huma Abedin som støttespiller gjorde Anthony Weiner et helhjertet forsøk på å vende tilbake til politikken i 2013, da som ordførerkandidat i New York.

– Jeg håper folk kan gi meg en sjanse til, sa han i et intervju med New York Times.

Det gikk bra en stund, helt til en nettside offentliggjorde flere bilder Weiner hadde sendt – etter den første skandalen og etter at han hadde lovet sin kone å skjerpe seg. Saken fikk selvsagt mye omtale, ikke minst siden det ble kjent at politikeren opererte med aliaset «Carlos Danger». Han fortsatte valgkampen, men fikk bare 4,9 prosent av stemmene.

Underveis lot han et dokumentarteam følge seg, og filmen Weiner, som kom ut i 2016, fikk meget bra kritikk.

I august samme år valgte Abedin, mangeårig rådgiver for Hillary Clintons, å ta ut separasjon. Mannen hennes hadde fortalt henne at avisen The New York Post kom til å publisere nye, avslørende bilder. Denne gangen av Wiener som viste seg frem mens parets sønn lå sovende i sengen ved siden av ham.

«Noen klatret nettopp opp i sengen min», skrev Weiner – ifølge New York Post som siterte fra meldingsutvekslingen. Kvinnen skal ha svart:

«Du innser at man kan se «Weinern» din i det bildet?».