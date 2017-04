Gråtende kronprinsesse Victoria besøkte åstedet: – Jeg føler en enorm sorg

Kronprinsessen tørket tårene da hun ankom åstedet for fredagens angrep i Stockholm sentrum, der fire mennesker ble drept. Både hun og ektemannen prins Daniel var tydelig preget av tragedien.

– Jeg føler en enorm sorg, jeg føler en tomhet, sier kronprinsessen med tårer i øynene.

– Jeg må likevel på en eller annen måte føle en styrke. Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige. At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold. Det vil gjøre oss styrket på et vis, sier kronprinsessen.

På spørsmål om hvordan vi går videre, svarer kronprinsessen slik:

– Sammen.

Etter å ha lagt ned roser, gikk paret hånd i hånd bort fra stedet.

Morten Uglum

En sorgens dag i Sverige

Stemningen er lavmælt i Stockholm, og mange ønsker å vise sin deltagelse med de rammede ved å legge ned blomster og tenne lys. Det er stille i Stockholm lørdag morgen. Mange av butikkene er stengt, og det er lite folk i gatene.

Pensjonistene Inger Bramfjell og Håkan Svensson har reist inn til Stockholm fra Solna for å vise ofrene sin respekt.

– Vi ønsker å vise delaktighet og medmenneskelighet. Dette er ufattelig og tragisk, sier hun.

Morten Uglum

Paret hørte først nyheten om terroren på radio, senere fulgte de nyhetssendingene på TV hele dagen.

–Blir det annerledes i Sverige etter dette?

– Dette er en tankevekker, og vi kommer nok til å være mer vaktsomme i tiden fremover, sier Bramfjell, som tror at folk kommer til å glemme etterhvert.

– Men dette er en sorgens dag, sier paret.