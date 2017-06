Gruppen som sto bak Teheran-terroren, hevdes å ha aner tilbake til mulla Krekars Ansar al-Islam

17 mennesker ble drept og over 40 skadet da fem menn den 7. juni gjennomførte to samtidige angrep mot det iranske parlamentet i Teheran og mot ayatollah Khomeinis mausoleum sør for byen. Alle de fem angriperne sprengte seg selv i luften eller ble drept av de iranske sikkerhetsstyrkene.

Dette var det første terrorangrepet i Iran som Den islamske staten (IS) har påtatt seg ansvaret for.

I etterkant har iranske sikkerhetsmyndigheter rettet etterforskningen mot radikaliserte iranske kurdere.

Ebrahim Noroozi /AP/ NTB scanpix

– En historie med terrorisme

Ifølge en uttalelse fra det iranske etterretningsministeriet har de fem angriperne «en historie med terrorisme» med forbindelser til ekstreme sunnimuslimske grupper. Disse gruppene har senere knyttet seg IS og slåss på deres side i Mosul og Raqqa, ifølge departementet.

Kilder med kjennskap til de salafistiske miljøene blant kurdere i Iran sier til Aftenposten at gruppen som antas å ha stått bak terrorangrepet, skal ha røtter i Mulla Krekars Ansar al-Islam.

– Mulla Krekar har ikke noe med dette å gjøre, han er satt på sidelinjen for lengst, men gruppen som sto bak, tilhører en bevegelse som har aner tilbake til Ansar al-Islam, sier Mukhtar Hoshmand, en kurdisk analytiker og aktivist som har skrevet flere bøker om salafistmiljøene i de kurdiske områdene i Iran.

Han bor nå i Tyskland, men har i sin tid sittet fengslet som aktivist i Iran. Han var ikke selv salafist, men traff flere av dem mens han var i fengsel.

Fakta: Fakta om mulla Krekar Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad (60) som han egentlig heter, er kurder fra Nord-Irak. Han kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er norske statsborgere. Han reiste flere ganger til Midtøsten mens han hadde flyktningstatus i Norge. I 2001 ble han leder for Ansar al-Islam, som hadde en væpnet milits i nærheten av Halabja i Nord-Irak, like ved grensen til Iran. Han ble pågrepet i Nederland høsten 2002 og utlevert til Norge i januar 2003. Han har vært i Norge siden det. Han ble utvist fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet. Myndigheter i Irak knytter Krekar til terrorvirksomhet. Norge har ikke utlevert ham fordi man mener det ikke kan garanteres at han ikke blir torturert eller får dødsstraff. Krekar ble den 8. desember 2006 ført opp på FNs terrorliste. I desember 2012 ble han dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere. Italienske myndigheter ønsker å stille Krekar for retten, tiltalt for å ha ledet en internasjonal terrorgruppe.

De kurdiske islamistene opererte på begge sider av grensen

Han forklarer at den ytterliggående islamistbevegelsen som mulla Krekar på et tidspunkt var leder for, også drev rekruttering i Iran. Mulla Krekar reiste selv gjennom Iran for å komme seg til gruppens områder i Irak.

Da amerikanerne og deres allierte jaget Ansar al-Islam ut av Irak i 2003, søkte mange av gruppens medlemmer ly i Iran. Det skal ha vært disse som ga jordaneren Abu Musab al-Zarqawi et oppholdssted i Iran før han dro videre til Irak og opprettet Al-Qaida i Irak, forløperen til Den islamske staten (IS).

I årene som fulgte, skjedde det flere splittelser, anslag mot bevegelsen fra iranske myndigheter, navneskifter og ny rekruttering av medlemmer, men opprinnelsen var altså Ansar al-Islam.

Reuters/NTB scanpix

– Ansar al-Islam var broen som førte til IS

– Ansar al-Islam fungerte som en bro mellom de første salafistbevegelsene i Iran og gruppene som i dag har knyttet seg til IS, mener Bahman Bayengani, universitetslektor ved Det Islamske Azad Universitetet i Sanandaj i Iran.

Etter at IS slo seg opp sommeren 2014, var Ansar al-Islam og deres etterfølgere i Iran blant de mange gruppene som knyttet seg til IS.

– De fleste kurdere som er medlemmer av IS i dag, har enten vært medlemmer av Ansar al-Islam eller blitt kjent med IS via Ansar al-Islam, sier Hawzhin Baghali, som er PhD-student ved Senter for Tyrkiske, Ottomanske, Balkanske og Sentralasiatiske Studier (CETOBaC).

– mulla Krekar har stor påvirking på ideologien og deres tanker.

– Krekar uten innflytelse siden august 2002

Krekars advokat, Brynjar Meling, sier i en kommentar til Aftenposten at Krekar sluttet som Ansar al-Islams leder den 17. mai 2002.

– Han har ikke hatt innflytelse på gruppen siden august 2002, skriver Meling i en SMS.

– Er det så urimelig å legge ansvar på Krekar for hva gruppen har var med på å opprette har utviklet seg til?

– Ja. Da kjenner man ikke Krekars tankegods og agenda. Krekar har kun hatt en kurdisk agenda, svarer Meling.

Ifølge Meling ønsker ikke mulla Krekar selv å kommentere saken.

Omid Vahabzadeh /AP/ NTB scanpix

IS ville gjerne ramme Iran

Abu Musab al-Zarqawi, grunnleggeren av IS’ forløper, truet med å angripe Iran allerede for ti år siden. Truslene er blitt gjentatt, blant annet i en 30 minutter lang video som ble publisert i mars i år, som er laget på persisk.

Mannen som ifølge IS skal ha inspirert til angrepene, var en iraker som var kjent som Abu Aisha. Han dro inn i Iran i 2016 med et uttalt mål om å angripe iranske myndigheter på vegne av IS. Han ble imidlertid drept i Irak i juli 2016.

Ifølge Hoshmand var det Abu Aishas etterfølger som planla og beordret Teheran-angrepet. Denne etterfølgeren hevder Hoshmand at fremdeles er på frifot.

Sjefen for det iranske etterretningsministeriet sa sist lørdag at iranske agenter hadde drept hjernen bak angrepet under en aksjon som ble gjennomført i et annet land og i samarbeid med det landets etterretningstjeneste. Hoshmand mener imidlertid at det var kurdiske sikkerhetsstyrker i Irak som drepte Abu Aisha, noe de også skal ha skrytt av på den lokale TV-stasjonen Gali Kurdistan.

Advarte mot en av terroristene for tre år siden

Fire av de fem mennene som sto bak Teheran-angrepet, skal ha tilhørt den IS-tilknyttede gruppen Salahadin Qatibah, hvis medlemmer er kurdere fra Irak eller Iran. Den femte mannen som deltok i angrepet, skal ha tilhørt Salman Farsi Qatibah, en gruppe som organiserer persere og blushere.

Den eneste av de fem angriperne som er blitt identifisert, er Serias Sadeghi, en kurder fra Paveh i det vestlige Iran.

Han ble nevnt som en fremtredende rekrutterer av IS-medlemmer i en rapport som den iranske opposisjonsbevegelsen Det iranske kurdistans demokratiske parti (PDKI) laget i 2014, og i en rapport som det iranske innenriksdepartementet laget året etter.

Likevel skal folk som drev åpenlys rekruttering, ikke ha blitt arrestert. Iranske myndigheter opplyser at de etter Teheran-angrepet har pågrepet nesten 100 personer. Cirka 20 av dem er blitt navngitt.

– Når gruppen har rekruttert kurdere og operert utenfor Irans grenser, så har ikke iranske myndigheter hindret dette. Det er først når de er blitt ansett som en trussel mot Iran, at iranske myndigheter har slått til, mener Mukhtar Hoshmand.