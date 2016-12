Guvernør: 35 drept og mange såret i Istanbul

Blant de drepte er det minst én politimann, som skal ha blitt skutt før gjerningsmennene tok seg inn på nattklubben og åpnet ild med automatvåpen, opplyser TV-kanalen NTV. De to gjerningsmennene skal ha vært kledd som julenisser.

Kan være på toalettet

Angrepet skjedde på den populære nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet som ble angrepet. Flere medier opplyser at en gjerningsmann fortsatt befinner seg inne på stedet og at han kan ha skjult seg på et toalett. Tyrkiske spesialstyrker forbereder seg på å gå til aksjon.

Hoppet i sjøen

Det skal ha vært mellom 500 og 600 gjester som feiret nyttårsaften på nattklubben da den ble angrepet. Flere gjester hoppet i sjøen for på komme seg i sikkerhet. Eier Mehmet Kocaslan sier til avisen Hürriyet at amerikansk etterretning har advart mot et mulig angrep, skriver Dagens Nyheter.

– Nå har det funnet sted, sier han.

Nattklubben ligger nede ved vannet, nesten rett under en av broene som knytter den europeiske og den asiatiske delen av storbyen sammen. Over 17.000 politifolk er på jobb i byen, hvor beredskapsnivået er høyt med tanke på mulige terrorangrep. (©NTB)