Det var under et offisielt arrangement i september i fjor at Jakartas guvernør Basuki Tjahaja Purnama kom med de skjebnesvangre kommentarene. I en tale sa han til folk at hans motstandere lyver når de sier at Koranen forbyr muslimer å stemme på en ikkemuslimsk guvernørkandidat. Et videoopptak av talen ble spredt på nettet og førte til flere massive demonstrasjoner mot ham der muslimer krevde ham stilt for retten for blasfemi. Han ble siktet i november etter at over 100.000 muslimer demonstrerte i Jakarta.

Bay Ismoyo / TT / NTB Scanpix

Krever umiddelbar varetekt

Tirsdag kom dommen, der dommer Dwiarso Budi Santiarto fant Purnama skyldig i å ha begått blasfemi og satte straffen til to års fengsel. Purnama sier han vil anke dommen.

Maksimumsstraffen for blasfemi i Indonesia er fem års fengsel.

Dommeren krevde også at Purnama umiddelbart settes i varetekt. Han har vært en fri mann fram til nå, og blant annet forsøkt å bli gjenvalgt til guvernør. Han vant første runde av valget i februar, men tapte til slutt i april valget mot utfordreren, muslimske Anies Baswedan.

Var favoritt til å bli gjenvalgt

Før anklagene om blasfemi dukket opp var Purnama soleklar favoritt til å bli gjenvalgt til guvernør, men etter hvert som saken spisset seg til falt oppslutningen på meningsmålingene.

Dommerne framholdt tirsdag at rettssaken kun har dreid seg om kriminelle handlinger og at rettergangen ikke har vært politisk motivert.

– Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.

Sikkerheten rundt rettssaken har vært svært streng, og en myndighetsbygning ble midlertidig brukt som rettssal for å kunne ha tilstrekkelig vakthold. Rundt bygget sto væpnede styrker og demonstranter for begge sider i saken.