HRW: Amerikansk luftangrep mot moské var trolig krigsforbrytelse

Omar Ibn al-Khatab-moskeen i al-Jinah ble angrepet under kveldsbønnen 16. mars. USA har erkjent at de sto bak. En amerikansk tjenestemann opplyste til Washington Post at luftangrepet ble utført med to droner, som avfyrte minst fire Hellfire-raketter samt en bombe.

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ble minst 46 mennesker drept i angrepet, mens Human Rights Watch har dokumentert at minst 38 ble drept.

Flere fundamentale feil

– USA ser ut til å ha gjort flere fundamentale feil i dette angrepet, og dusinvis av landsbyboere måtte betale prisen, sier norske Ole Solvang, som er nestleder for kriseenheten i menneskerettighetsorganisasjonen.

– Amerikanske myndigheter må finne ut hva som gikk galt, gjøre hjemmeleksa si før de utfører slike angrep og sikre at det ikke skjer igjen, sier han.

Angrep dem som flyktet

Den amerikanske forsvarsledelsen hevder at opprørere fra en al-Qaida-tilknyttet gruppe var mål for angrepet og benekter at moskeen ble direkte rammet.

Dette reagerer HRW på. De mener en skikkelig analyse ville ha avdekket at bombemålet var en moské.

At folk som forsøkte å flykte fra moskeen også ble angrepet, uten at det først ble fastslått om det var snakk om opprørere eller sivile, ser menneskerettighetsorganisasjonen på som svært alvorlig.

– Dette er et brudd på krigens folkerett, som pålegger partene å ta alle mulige forholdsregler for å minimalisere sivile tap, slår Human Rights Watch fast.

Ingen beviser

HRW opplyser at de har intervjuet 14 personer med førstehånds kjennskap til luftangrepet mot Omar Ibn al-Khatab-moskeen i al-Jinah, uten å finne beviser for USAs påstand om at væpnede opprørere var til stede i bygningen.

Redningsmannskapene som først kom til stedet, fant kun sivile ofre og ingen våpen i moskeen, opplyser HRW, som krever full åpenhet fra amerikanske myndigheter, som har lovet å granske angrepet.

Menneskerettighetsorganisasjonen krever også at ofrene og deres pårørende får erstatning, samt at USA stiller dem som besluttet å gjennomføre angrepet til ansvar.