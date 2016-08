HRW: Palestinske myndigheter forfølger kritiske røster

Menneskerettighetsorganisasjonen dokumenterer hvordan både president Mahmoud Abbas' Fatah-dominerte administrasjon på vestbredden, og Hamas på Gazastripen, slår hardt ned på kritiske røster.

– Begge de to palestinske regjeringene har hver for seg åpenbart tatt i bruk de samme metodene for å sjikanere, skremme og bruke fysisk makt mot enhver som tør å kritisere dem, sier Sari Bashi , som leder Human Rights Watchs virksomhet i området.

– Det palestinske folk har kjempet hardt for å få den beskyttelse som følger av medlemskap i verdenssamfunnet, og lederne deres bør ta på alvor de avtaler de har undertegnet, sier hun.

Dokumenterer overgrep

Human Rights Watch dokumenterer i en fersk rapport hvordan palestinske sikkerhetsstyrker har pågrepet journalister, politiske aktivister og rapartister, som på fredelig vis har kritisert palestinske myndigheter.

Fire av dem som ble pågrepet hevder å ha blitt utsatt for tortur eller fysisk mishandling.

Hamas-ledelsen i Gaza by benekter dette, mens myndighetene på Vestbredden er uvillige til å følge opp anklagene og viser til at det ikke foreligger noen formell klage.

Human Rights Watch understreker at de siste tilfellene føyer seg inn i rekken av lignende saker de har dokumentert i de palestinske områdene de siste fem årene.

Tåler ikke kritikk

På Gazastripen pågrep myndighetene en politisk aktivist som klaget på myndighetenes manglende vilje til å beskytte funksjonshemmede, en journalist som la ut et bilde av en kvinne som lette etter mat i en søppeldunk og en annen journalist som kritiserte feilbehandling ved et sykehus der et nyfødt barn døde.

På Vestbredden ble flere aktivister og musikere pågrepet etter å ha kritisert de palestinske sikkerhetsstyrkenes samarbeid med Israel og fremmet anklager om offentlig korrupsjon, noe som ble gjort på Facebook, rap-låter og med graffiti.

Tortur

Flere av de pågrepne hevder å ha blitt slått og sparket, spylt med iskaldt og varmt vann, og nektet mat og søvn.

Flere hevder også at de ble tvunget til å undertegne erklæringer om aldri mer å kritisere myndighetene, mens andre risikerer å bli dømt til fengsel.

Pressefrihetsorganisasjonen MADA dokumenterte i fjor 192 tilfeller der palestinske myndigheter grep inn overfor journalister ved å pågripe dem, ta dem inn til avhør, fengsle dem og mishandle.

Dette var en økning på 68 prosent fra året før.

Israelske overgrep

Palestinske journalister på Vestbredden utsettes også ofte for overgrep fra israelske okkupasjonsstyrker, som blant annet banker dem opp når de dekker demonstrasjoner.

Israel har også stengt flere palestinske medier i de okkuperte områdene og har satt journalister i såkalt administrativ forvaring, uten å ta ut tiltale eller la dem få prøve sine saker for en domstol, konstaterer Human Rights Watch.