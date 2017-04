Haaretz: Meldinger om nytt kjemisk angrep i Syria

Angrepet er ikke bekreftet, men uverifiserte bilder viser en gul røyksky over området som skal være angrepet.

Haaretz viser til flere ulike kilder. Den tyske journalisten Julian Röpcke skriver i en Twitter-melding at det er sluppet flere tønnebomber med klor over landsbyen Lataminah.

Ikke-verifiserte bilder i sosiale medier skal angivelig vise mennesker som er skadet av angrepene, og den omtalte gule røykskyen over området. Det er også publisert bilder som skal vise beholderene som inneholdt gassen. Disse bildene er konsistente med Bellingcats omtale av samme type beholdere tidligere.

Landsbyen ligger like sør for Khan Sheikhoun, der over 80 mennesker skal ha mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass tirsdag.

