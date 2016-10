Hackere tar på seg ansvaret for nettangrep

Tre dataangrep rammet en stor nettleverandør i USA, noe som førte til stans for flere store nettsteder og -tjenester verden over.

Disse skal nå være oppe igjen. Nettleverandøren Dyn opplyste fredag at selskapets serverinfrastruktur i USA ble utsatt for det første DDoS-angrepet (Distributed Denial of Service), like etter klokken 13 norsk tid.

I sommer har utspekulerte svindlere herjet med norske bedrifter som aldri før: Siden nyttår har de lurt til seg over en halv milliard kroner

– Godt planlagt

Nesten ti timer etter den første hendelsen ba Dyn kundene om å forberede seg på nok et angrep. DDoS-angrepene kom fra titalls millioner IP-adresser på samme tid og var godt planlagt, opplyser selskapet til CNBC.

Medlemmer av en gruppe som kaller seg New World Hackers, påtok seg ansvaret for det som blir omtalt som det mest alvorlige angrepet den aktuelle nettleverandøren noen gang har blitt utsatt for.

Står bak tidligere angrep

– Vi gjorde ikke dette for å tiltrekke oss det føderale politiet, men for å teste kraft, skriver medlemmer av gruppen på Twitter.

I en Twitter-samtale med nyhetsbyrået AP sier de to medlemmene at gruppen består av 30 personer spredt mellom Russland, Kina og India.

10 av disse deltok i angrepet. Gruppen har tidligere tatt på seg ansvaret for lignende angrep mot andre nettsteder som ESPN og også nettangrep mot IS. (NTB)