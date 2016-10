Hacket lydklipp kan true Clinton

Det var under et arrangement i Virginia i februar, hvor hun samlet inn penger, at Clinton uttalte at noen av tilhengerne til Sanders «er fullstendig nykommerne til politikk. De er barn av den store nedgangstiden. Og de lever i sine foreldres kjeller» sa Clinton ifølge nettavisen The Politico.

Videre kunne Clinton fortelle at dersom du følte deg overlatt til en dårlig betalt jobb, som for eksempel barrista, uten store fremtidsutsikter så kunne det kanskje hende at det «å være del av en politisk revolusjon er ganske tiltrekkende».

– Jeg tror vi alle skal være virkelig forståelsesfull for det, sa Clinton.

Sanders lar seg ikke provosere

Sanders selv avfeiet kommentarene overfor CNN, i hvert fall ifølge overskriften på en artikkel på nettsiden til TV-stasjonen.

På spørsmål fra CNN om kommentarene plaget ham, svarte Sanders:

– Selvfølgelig gjør de, men vi er midt i en valgkamp (…) hvis det går til noen av uttalelsene jeg hadde om Hillary Clinton, viser det reelle forskjeller på oss, sa Sanders.

Valgkamp-sjefen med oppfordring

Også Clintons valgkampsjef Robby Mook forsvarte henne.

– Jeg oppfordrer virkelig alle til å lytte til hele klippet, sier Mook.

– Overskriften på den opprinnelige artikkelen som kom ut måtte endres fordi den overhodet ikke hadde dekning i det hun snakket om. Hun snakket om unge folk som hun hadde møtt. De var frustrerte over at de hadde fullført universitetsutdannelse og ble møtt av en økonomi hvor de ikke kunne finne jobbene de ønsket, sier Mook.

Trump var derimot av en helt annen oppfatning enn Sanders og Mook, noe han gjorde klart på Twitter.