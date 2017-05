Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes

Hamas-leder Khaled Meshaal, som bor i eksil i Qatar, presenterte mandag islamistbevegelsens nye politiske charter på en pressekonferanse i Doha.

I det nye politiske programmet åpner Hamas for første gang for en palestinsk stat i områdene Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967, side om side med Israel.

Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.

Samtidig understrekes det i dokumentet at «kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt».

Det fem sider lange dokumentet bruker et mer moderat språk i håp om å hjelpe Hamas ut av internasjonal isolasjon. Bevegelsen er av flere vestlige land listeført som terrorgruppe.

Tidligere på mandagen ble det meldt at Hamas også vil distansere seg fra Det muslimske brorskap. I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.

Hamas har siden 2006 hatt makten på Gazastripen, mens den okkuperte Vestbredden kontrolleres av deres palestinske meningsmotstandere i Fatah-bevegelsen.