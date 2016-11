Hamilton-skuespillerne oppfordret USAs neste visepresident til å vise toleranse. Nå krever Donald Trump at de ber om unnskyldning.

Hiphop-musikalen «Hamilton», som tar for seg livet til en av USAs grunnlovsfedre, vært så populær de siste årene at det har vært nærmest umulig å skaffe seg billetter uten å betale det hvite ut av øyet.

Fredag kveld tok Mike Pence, som er utpekt av Donald Trump til å bli USAs neste visepresident, med seg datteren sin for å se det populære stykket.

Pence, som er kjent for sine svært konservative holdninger til homofili og som har blitt kritisert for å omfavne Trumps strenge innvandringspolitikk, ble møtt med buing og spredt applaus da han kom inn i salen, ifølge folk som var til stede:

«Urolige og engstelige»

Og da stykket var over, samlet skuespillerne seg på scenen for å sende en kort hilsen til den kommende nestkommanderende i Det hvite hus.

Brandon Victor Dixon, en av skuespillerne, tok ordet:

– Vi er det mangfoldige Amerika som er urolige og engstelige for at din nye administrasjon ikke kommer til å beskytte oss, vår planet, våre barn, våre foreldre eller å beskytte og forsvare våre umistelige rettigheter. Men vi håper at denne forestillingen har inspirert deg til å forsvare våre amerikanske verdier og at du vil jobbe på vegne av oss alle. Oss alle. Takk.

Her kan du se et videoklipp av oppfordringen:

Donald Trump langet ut på Twitter

Det er uklart hvordan Mike Pence reagerte etter å ha blitt snakket til av skuespillerne på denne måten.

Men sjefen hans, Donald Trump, var tydelig misfornøyd. Lørdag morgen gikk USAs neste president ut på Twitter og anklaget skuespillerne for å ha «trakassert» Mike Pence:

Han fulgte opp like etterpå med et krav til skuespillerne om at de måtte be Pence om unnskyldning:

Brandon Victor Dixon svarte Trump ved å si at skuespillerne slett ikke hadde «trakassert» Mike Pence.

Trumps bruk av Twitter har vært et stort samtaletema i en årrekke, spesielt i tiden etter at han ble presidenkandidat. Konfliktene han har tatt del i via dette sosiale mediet er mange.

Blant annet har han brukt uttrykket «taper» om folk i 212 Twitter-meldinger, mens uttrykket «dum» er noe han har skrevet 206 ganger i omtale av andre, ifølge nettstedet Trumptwitterarchive.com.

Nettstedet dokumenterer også at han har sagt 42 ganger at noe eller noen er «det verste». Hele 298 ganger har han på ulike måter vist avsky for media.

CNNs mediekommentator Brian Stelter påpeker at Trumps Twitter-meldinger om Hamilton viser en urovekkende holdning til ytringsfriheten:

Andre bemerker hvordan Hamilton-saken kan være positiv for Trump i den forstand at den henleder oppmerksomheten vekk fra andre, mer problematiske nyheter.

De siste dagene har Trump fått mye kritikk for hvem han har valgt til noen av de fremste posisjonene i sin nye administrasjon.

I tillegg ble det fredag kjent at han har gått med på et forlik på 25 millioner dollar til en gruppe tidligere studenter ved det såkalte Trump-universitetet fordi de føler seg svindlet.

Trump møtes også med et økende press for å blande sammen sine forretningsinteresser og sin nye rolle som landets statsoverhode. Blant annet er Trumps nye hotell i Washington, DC blitt et yndet samlingssted for utenlandske diplomater som håper å innynde seg hos den neste presidenten, skriver The Washington Post.