Han ble henrettet i natt

Lee fikk dødsdommen for å ha slått i hjel sin nabo Debra Reese med en jernstang i 1993.

Arkansas har planlagt å utføre åtte henrettelser før utgangen av april, fordi et av giftmedikamentene da utgår på dato.

De tre første henrettelsene ble avlyst grunnet rettsavgjørelser, og juridiske avgjørelser har sådd tvil ved ytterligere en planlagt henrettelse i delstaten.

Men Høyesterett nektet å stanse henrettelsen av Ledell Lee til tross for forespørsler om det.

Ledell Lee hevdet sin uskyld hele tiden.

Statsadvokat Leslie Rutledge skriver følgende:

I pray this lawful execution helps bring closure for the Reese family. Read my full statement following tonight's execution. #ARexecutions pic.twitter.com/R41uR4LG2k