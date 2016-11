Friedman eier en av de beryktede stemmemaskinene som ble brukt under valget i 2000 i Florida-fylket Palm Beach. Disse kan ha avgjort presidentvalget i 2000 da George W. Bush ble president etter å ha slått Al Gore med 537 stemmer i Florida.

– Stemmemaskinen er fint stykke politisk historie, et minne, sier Friedman.

Omvendt fuskanklager i år

Spetakkelet i Florida den gang utløste all slags påstander om fusk og fanteri. Den gang var det særlig demokrater som hisset seg opp og republikanere som var skyteskiver. I år er det motsatt med en republikansk presidentkandidat som reiser rundt og forteller sine tilhengere av valget er forhåndsfikset. Og et stort flertall av velgerne hans tror det vil være umulig for Hillary Clinton å vinne uten fusk.

– Griper etter min muskett

En tidligere kongressmann for republikanerne, Joe Walsh, skrev på Twitter: «8. november stemmer jeg på Trump. 9. november, hvis Trump taper, griper jeg etter musketten min. Er du med?»

Meldingen var neppe en reell oppfordring til væpnet revolusjon, men den ble sendt ut i en atmosfære der mange er spente på om lojale og hissige Trump-tilhengere vil skape rabalder etter et tap.

31 av en milliard

En større undersøkelse av en milliard avlagte stemmer i perioden 2000–2012, viste bare 31 troverdige tilfeller av fusk.

De republikanske kandidatene Trump og Mike Pence er imidlertid ikke overbevist og har bedt tilhengerne følge med og overvåke valget. Trump har selv trukket frem en Pew-rapport som viste at millioner av døde mennesker står i valgmanntallet.

Forskningssenteret har imidlertid understreket at de ikke har avdekket valgfusk, men at registrene ikke er godt nok oppdatert.

Etterforskes i Indiana

Uansett finnes det en rekke lokale tilfeller av uregelmessigheter som er rapportert i år.

I Indiana etterforskes en organisasjon som får minoriteter til å registrere seg som velgere og i år har fått 45.000 til å registrere seg. Materialet skal inneholde feil. Gruppen med bånd til demokratene mener selv at det hele er en svertejobb fra delstatens republikanske myndigheter og at delstatens offisielle manntall også er fullt av feil.

19 døde meldte seg som velgere

I Texas meldte noen Trump-tilhengere som forhåndsstemte på digitale maskiner, at stemmen deres ble endret. Ifølge myndighetene er eksemplene resultat av at velgerne selv hadde begått bommerten.

I vippestaten Virginia etterforsker FBI 19 tilfeller av døde personer som angivelig i år har forsøkt å registrere seg som velgere.

Arrestert for forsøk

Her i Miami ble to kvinner arrestert sist fredag. En frivillig valgmedarbeider ble siktet for å ha forsøkt å fuske med forhåndsstemmer i et ordførervalg. En annen kvinne ble pågrepet og anklaget for forsøk på fusk i delstatens folkeavstemning om å legalisere marihuana.

I Floridas Broward-fylke ble det også oppstuss onsdag denne uken etter at det kom rapporter om at forhåndsstemmer var blitt åpnet for tidlig.

I Iowa ble en kvinne pågrepet for å først å ha sendt inn poststemme og deretter forsøkt å stemme i et valglokale. Hun sa i ettertid at hun var redd for at hennes Trump-stemme ville bli forandret.

På TV her i Florida sendes reklame betalt av den største politiske aksjonskomiteen som støtter Trump, Great America. Der er budskapet at valget kan bli stjålet fra folket av Washington-eliten og de som er enige blir bedt om å ringe et telefonnummer for å vise sin støtte. Slik samler de inn mer penger til ytterligere kampanje.

Tror ikke på juks

Marty Friedman som eier stemmemaskinen fra 2000, tror ingenting på at presidentvalget kan manipuleres. Han påpeker at de ville kreve samarbeid fra mange tusen delstatspolitikere og valgarbeidere fra begge partier.

Han tror likevel valget i 2000 trolig ble avgjort av stemmemaskinene i Palm Beach.

Dette hendte i år 2000:

Du skulle den gang stikke hull i stemmeseddelen ved siden av din kandidat, men stemmesedlene var satt opp slik at det var lett å komme i tvil og enkelt å bomme. Flere velgere som mente å stemme på demokraten Al Gore, sa i ettertid at de på grunn av dette hadde stemt på den svært konservative Pat Buchanan.

Kjetil Hanssen

Buchanan fikk over 3000 stemmer i fylket, mens hans lokale tilhengere i beste fall hadde håpet på 1000. Bush vant valget med 537 stemmer i Florida etter at landets Høyesterett etter over en måned med strid stoppet nye omtellinger av stemmene.

– Slurv, ikke juks

Stemmemaskineier Marty Friedman, som i stemmer på Hillary Clinton, tror imidlertid ikke 2000-valgets resultat var er resultat av partipolitisk juks.

– Det var slurv og inkompetanse, sier han.