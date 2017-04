Han er Donald Trumps nye favoritt. Men bakgrunnen hans er en stor risiko for presidenten.

Gary Cohn er personifiseringen av alt Trump-velgerne ikke kan fordra: en styrtrik bankmann med en lang karriere på Wall Street, en tilhenger av globalisering ... og en demokrat.

Likevel er han i ferd med å bli presidentens mest betrodde medarbeider. Sammen med Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner leder han en gruppe moderate newyorkere i Det hvite hus som får stadig mer makt.

Nå hevder amerikanske analytikere at Trump, etter en svært humpete start, er i ferd med å stake ut en ny kurs, med Cohn bak roret.

Det kan føre USA i en mye mer moderat politisk retning. Mange er imidlertid bekymret for at Trump nå glemmer sine folkelige løfter og blir bondefanget av tunge pengeinteresser.

Maktkampen i Det hvite hus

To av de mektigste rådgiverne til president Trump har kontorer rett overfor hverandre i The West Wing.

På det ene kontoret sitter Steve Bannon, Trumps kontroversielle og bombastiske sjefstrateg. Han ble beskrevet som en manipulator og «skyggepresident» de første ukene etter at Trump tok over. Bannon forsøker å få presidenten til å holde sine populistiske valgløfter, og har selv sagt at hans mål er å «demontere staten».

På det andre kontoret sitter Gary Cohn. Han er Trumps nasjonale økonomiske rådgiver, og Bannons rake motsetning; en registrert demokrat som tilhører USAs ypperste elite.

De to kjemper innbitt om hvilken retning presidenten skal ta, ifølge amerikanske medier med kilder på innsiden av Det hvite hus. De mener Bannon nå er i ferd med å tape maktkampen til Cohn.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Skal gi USA nytt skattesystem

Trump har tatt lærdom av sine tidligere fadeser, ifølge flere kilder.

Etter det mislykkede forsøket på å reformere helseloven, og innreiseforbudet som ble stanset av domstolene, var presidenten svært misfornøyd med sine nærmeste medarbeidere, spesielt Bannon og stabssjef Reince Priebus. Mens de to snublet fra krise til krise, og Trump lagde nye skandaler med sin tvitring, jobbet Gary Cohn metodisk og effektivt med å hyre en kompetent og erfaren stab.

Nå er presidenten opptatt av at den bebudede skattereformen og infrastrukturpakken ikke skal føye seg inn i rekken av mislykkede initiativer. Dette er to av Trump viktigste valgløfter. Derfor har Cohn nå fått jobben med å styre denne prosessen sammen med Trumps svigersønn Jared Kushner.

Men Cohn har også fått tillit utover den økonomiske politikken. Han var blant annet i rommet da Trump ga ordren om å sende raketter mot flybasen i Syria. Han nevnes også som mulig ny stabssjef om Reince Priebus får sparken.

Milliardærklubben tar over

Jared Kushner, med støtte fra Trumps rike New York-venner, har presset på for å styre presidenten mot en mer moderat politikk og bort fra Bannon.

«Flere av Trumps venner har fortalt ham at han kunne vært mer populær - og fått gjort mer - hvis han tok mer moderate posisjoner og hørte på sine businessvenner,» skrev Politico nylig.

Det var Kushner som introduserte Trump for Cohn og anbefalte ham som økonomisk rådgiver. Nå utgjør Kushner, Cohn og en gruppe andre newyorkere et viktig maktsentrum i Det hvite hus. De har viktig støtte fra Trumps datter Ivanka, som nå har kontor i The West Wing.

Gary Cohn (56) kom rett til Washington fra jobben som nestkommanderende i storbanken Goldman Sachs. Han fikk med seg over to milliarder kroner fra banken (284 millioner dollar). Goldman er den mest innflytelsesrike av alle de amerikanske finansgigantene, og Cohn har vært involvert i noen av bankens mest kontroversielle handlinger de siste femten årene:

Han ledet arbeidet med å hjelpe Hellas til å skjule gjelden sin, slik at landet kunne bli medlem av eurosonen. Mange mener dette var medvirkende til eurokrisen, og en svært dårlig ordning for grekerne.

Han ledet Goldmans tradingavdeling i årene opp mot finanskrisen, da banken spekulerte i boliglån med høy risiko.

Han var i en sentral posisjon i banken da Goldman la til rette for en svært omstridt såkalt «short»-handel i 2006–2007. Noen få rike investorer veddet i hemmelighet mot boligmarkedet og tjente milliarder da krisen kom. Finanskrisen førte til kjempetap for pensjonsfond og småsparere og førte til at amerikanske skattebetalere måtte redde Wall Street med kriselån.

KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Goldmans lange arm

Tidligere Goldman-medarbeidere sitter i styre og stell over hele verden. Trump kritiserte banken heftig under valgkampen. Han hevdet blant annet at Goldman «eide» både Hillary Clinton og Ted Cruz.

En annen pengegigant på Wall Street har også tett tilgang til presidenten. Trump har nemlig knyttet til seg Stephen Schwarzman, direktøren for Blackstone, som uformell rådgiver. De to snakker flere ganger i uken, ifølge Politico. Blackstone er verdens største private investeringsfond, og det har enorme økonomiske interesser over hele verden.

Schwarzman og Cohn har påvirket presidenten til å ta en mykere linje mot Kina. Trump sa nylig til Wall Street Journal at han ikke lenger anser landet som en valutamanipulator. Han sa også at han vil vurdere å beholde sentralbanksjef Janet Yellen som leder for The Federal Reserve.

Lettelsen i finansbransjen over at «deres egne» nå ser ut til å ha styringen, er lett å få øye på. Denne tittelen på en artikkel om investeringsråd i pengemagasinet Forbes sier det meste: «Slagne bankaksjer er en kjempeinvestering hvis Cohn får viljen sin.»

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Innvandring viktigst for velgerne

Mange høyrepopulistiske magasiner og nettsteder er allerede i harnisk over Trumps omfavnelse av finanseliten og militærmakten i Washington. De mener presidenten nå er bondefanget av USAs to største maktapparater.

Men den jevne Trump-velger har fortsatt troen, sier David Yepsen, som kjenner velgerne i Midtvesten bedre enn de fleste. Han har dekket politikk for avisen Des Moines Register i en mannsalder, og han leder nå Paul Simon Public Policy Institute ved Southern Illinois University.

– Velgerne bryr seg ikke om hvem som er Trumps rådgivere, og foreløpig har han deres støtte. De liker at han viser tøffhet, som da han angrep IS i Afghanistan med den store bomben. Den største bekymringen de har, er innvandring. Det er den viktigste enkeltsaken for disse velgerne, og de er redde for at han skal endre mening her, sier Yepsen til Aftenposten.

Men tålmodigheten er ikke ubegrenset. Snart må presidenten levere på sine økonomiske løfter, mener eksperten.

– Basen av hvite, rurale, eldre velgere uten høyere utdanning må se en forbedring av sin hverdagsøkonomi innen 2020, sier Yepsen.

– De forventer at han leverer.