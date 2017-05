Han er gullgutten som skapte Uber. Nå kjemper Travis Kalanick mot anklager om sextrakassering og lovbrudd.

Taxiselskapet Uber har ingen hyggelig vår. I løpet av et par korte måneder har selskapet vaklet fra skandale til skandale. Samtidig har amerikanske medier avdekket svært bekymringsfull informasjon om Ubers kultur og behandling av ansatte.

Siste nytt er at justisdepartementet i USA nå har åpnet etterforskning av taxidistributøren med mistanke om at de har brukt teknologi for å omgå loven og lure statlige kontrollører. Det melder Reuters.

De skal ha brukt denne metoden i mange land, ifølge The New York Times. Uber opererer også i Norge.

Etterforskningen kan føre til alvorlige problemer for det store Silicon Valley-selskapet, som allerede er i krise.

Anklager om trakassering

Uber-sjef Travis Kalanick har denne våren måtte svare for anklager om at han har fostret en svært uheldig selskapskultur. Blant problemene for it-gründeren:

En tidligere ansatt avslørte at hun hadde rapportert seksuell trakassering fra en overordnet. Kvinnen ble bedt om å vurdere å skifte avdeling, mens sjefen slapp straff fordi han «leverte gode resultater».

En rekke nåværende og tidligere Uber-medarbeidere har beskrevet en arbeidsplass der man ser gjennom fingrene med mobbing og trakassering.

Heiko Junge / NTB scanpix

En ansatt fortalte til The New York Times at sjefen hans hadde truet ham med et balltre. En annen beskrev hvordan en mannlig Uber-leder hadde tafset på kvinnelige medarbeidere på en tur til Las Vegas.

Et lydopptak blir offentliggjort der Kalanick krangler og skjeller ut en sjåfør.

En rekke toppsjefer har forlatt selskapet.

Avsløringene og den massive negative oppmerksomheten førte til slutt til selvransakelse fra Kalanick. Han leide inn tidligere justisminister Eric Holder for å granske selskapskulturen.

– Jeg må endre meg som leder, og jeg må bli voksen, skrev Uber-sjefen i en e-post til Uber-ansatte.

Politiet i Oslo har slått til mot minst 70 Uber-sjåfører: En av dem hadde kjørt over 1000 oppdrag. Nå mister han førerkortet.

Omgår kontrollører

Nå skal altså amerikanske myndigheter etterforske om Uber har brutt loven i områder der selskapet ikke har lov å drive virksomhet. Anklagen går ut på at Uber-sjåfører har utviklet en programvare kalt «Greyball» for å snike seg unna kontrollører.

Kontrollørene poserte som kunder og avslørte om selskapet drev ulovlig. Men ved hjelp av Greyball kunne Uber-sjåførene identifisere og blokkere dem.

Det var The New York Times som avslørte denne praksisen i mars. Da innrømmet Uber at de hadde brukt Greyball, men sa at det var «brukt svært sjelden».

Ifølge avisen ble Greyball brukt i blant annet Kina, Australia og Sør-Korea.

Si D;-innlegg: Uber er løsningen på en overpriset og lite innovativ drosjenæring

Kjører i en gråsone

Uber har i løpet av få år blitt et globalt, digitalt alternativ til den tradisjonelle taxinæringen. Selskapet tilbyr sine tjenester i over 70 land, og er verdt rundt 70 milliarder dollar, ifølge anslag i amerikanske medier. Det har ført Kalanick, inn på listen over verdens rikeste menn.

Rolf Øhman

Uber er imidlertid ikke noen velkommen nyvinning for mange av selskapets konkurrenter. Uber tilbyr en app som kobler tilgjengelige sjåfører med passasjerer. De kaller imidlertid ikke sjåførene for ansatte, men for underleverandører, eller «partnersjåfører» som de skriver på den norske nettsiden.

Det har ført til at selskapet er blitt saksøkt av regjeringer, passasjerer og konkurrenter i en strøm av anmeldelser og rettssaker. Sjåførene har forlangt bedre rettigheter og jobbsikkerhet. Byer i USA der Uber tilbyr sine tjenester vil at selskapet skal sjekke sjåførenes bakgrunn på samme vis som drosjenæringen må gjøre.

I Norge har politiet slått hardt ned på Uber-sjåfører, som de mener driver ulovlig næringsvirksomhet. Flere har mistet førerkortet. I vår anbefalte delingsøkonomiutvalget at tjenesten skal bli lovlig, i en rapport til Finansdepartementet.